Las 10 frases clave de Messi en el anuncio de su continuidad en el Barça

Leo Messi anunció este viernes que continuará en el FC Barcelona la próxima temporada. Una decisión que contrasta con su intención inicial de poner fin a su etapa azulgrana, pero que, tal y como él ha reconocido en la entrevita exclusiva con Goal, se debe a que no quiere iniciar un litigio con el club de su vida.

Así lo ha contado, con sinceridad, a Rubén Uría, el periodista que ha dado la exclusiva de la continuidad del argentino. Estas han sido sus diez frases clave:

“Jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona".

"El presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra".

"Me sentí dolido por cosas que escuché de la gente, del periodismo, de gente poniendo en duda mi barcelonismo y diciendo cosas que creo que no me merecía".

"Siempre antepuse el club antes que cualquier cosa. Tuve posibilidad de irme del Barça muchas veces".

"Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas".

"Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona".

"Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible".

"Me ha dolido mucho que se publiquen cosas en contra mía y sobre todo, que se publiquen cosas falsas. O que se llegase a pensar que podía ir a juicio contra el Barça para poder beneficiarme".

"Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor".

"El presidente no me daba ‘bola’ a lo que le estaba diciendo. Mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar y me quería ir".