Comunicado del padre de Messi a LaLiga: mantienen que la cláusula no es de 700 millones y siguen con la idea de irse

Leo Messi se mantiene en sus trece: la cláusula de 700 millones que pide el FC Barcelona para salir del club no computa.

Jorge Messi, padre y representante del jugador, ha enviado una carta a Javier Tebas, presidente de LaLiga, para responder sobre su pronunciamiento a favor de la tesis del Barcelona, en la que establecen que cualquier equipo que quiera ficharle debe pagar esos 700 millones. Los Messi lo niegan.

Este es el comunicado íntegro:

Comunicado de Jorge Messi contestando a Javier Tebas pic.twitter.com/ECumRtNzR8 — Rodrigo G. Fáez ⚽️🏡 (@RodrigoFaez) September 4, 2020

La dificultad para salir de una manera pacífica, la resistencia de Josep María Bartomeu de perder a su mayor activo y la polémica legal que ha envuelto la cláusula liberatoria han hecho desistir de la intención inicial de Messi de irse inmediatamente. De no pensar en otra cosa que en abandonar Barcelona, a aceptar que puede aguantar un año más hasta que se acabe su contrato y poder marcharse libre.

No obstante, las palabras de Jorge Messi a Javier Tebas dejan claro que no tiran la toalla: mantienen la idea de que puede irse, pero no al precio de los 700 millones.

Está siendo un verano convulso a más no poder en el Barcelona. Arrancó con la derrota en LaLiga que se llevó el Real Madrid, pero continuó con el 2-8 contra el Bayern, una humillación que les perseguirá por los anales de la historia del fútbol, y que derivó no sólo en la destitución de Setién como entrenador y Abidal como secretario técnico, sino en una limpieza de vestuario que ha emprendido Ronald Koeman.

El problema que se encontraron fue que Messi ni siquiera esperó a la llegada del neerlandés para anunciar su intención de irse. Su mala relación con Josep María Bartomeu, las críticas recibidas y la falta de un proyecto que le convencieran hizo que tirara para adelante con su decisión de irse... para después aflojar un poco.

La reunión de Jorge Messi con Bartomeu pasó de "está muy difícil" a admitir que puede quedarse, pero no está nada claro. El Manchester City está dispuesto a esperarle un año más, máxime cuando el precio que tenían que pagar por él era demasiado elevado, pero visto que el caso no se ha cerrado, no se puede dar nada por descartado.

Las alternativas son pocas: o bien se queda, o bien algún club llega a un acuerdo con el Barça para hacerse con Messi. El futbolista no descarta quedarse, pero mantiene su idea de irse.