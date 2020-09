Ibai Llanos se confiesa: problemas de ansiedad, la oportunidad de narrar los Juegos, por qué rechazó la Premier...

De todos los eventos deportivos que la pandemia se ha llevado por delante, bien de manera definitiva bien hasta 2021 (de momento), el más relevante a nivel mundial ha sido la celebración de losJuegos Olímpicos de Tokio. No sólo los deportistas, sino también las televisiones han tenido que cancelar todos sus eventos y agendas, lo que ha afectado a numerosas personas.

Una de ellas es Ibai Llanos. El popular 'caster' había recibido la llamada de Eurosport para convertirse en su voz para narrar el baloncesto, un deporte que le apasiona, y la escalada, una de las novedades para Tokio 2020 y que atrae al público joven que él representa.

"A nivel personal, hubo cosas que me jodieron mucho. La primera, no ver a mi familia; la segunda, todos los eventos que tenía se cancelaron; y la tercera, el mayor objetivo a nivel profesional que tenía se canceló, que era narrar los Juegos Olímpicos. Iba a estar en Tokio narrando baloncesto y escalada, con Eurosport. Espero y deseo que para 2021 eso siga vigente. Estaba cerrado todo: el dinero, las horas, lo que iba a hacer...", relata en una extensa entrevista en la que fue respondiendo a sus fans de 'Twitch' y que ha compartido en Youtube.

También en lo profesional confiesa que tuvo una oferta para "comentar la Premier League y baloncesto", que aunque no dice en primera instancia qué liga iba a ser, luego se le escapa que es la NBA. "He decidido dedicarme a streamear, dejar la narración. Seguir streamear en 2021 y dedicarme a twitch. No descarto colaboraciones con el deporte, pero para dedicarte a ello necesitas una preparación extrema, brutal, documentarte, hablar con analistas, ver la Premier League, saber más que cualquier espectador que te esté viendo... Y eso a mi me iba a consumir todo mi tiempo, porque yo ahora mismo no tengo ni puta idea de la Premier League. Para narrar la Premier iba a necesitar un mes 'a full empollón' y esto no me va a dejar tiempo para twitch. Y entre fútbol y twitch, o NBA y twitch, me quedo con twitch", cuenta.

La ansiedad

Aunque ahora es uno de los jóvenes más seguidos de España y buena parte de Latinoamérica, Ibai relata cómo cuando empezó a hacerse famoso y a triunfar en las redes sociales, se le vino el mundo encima. Le llegó la temida ansiedad, cuando ni siquiera había cumplido 20 años.

"Me hicieron pruebas y no tenía nada. Fui al médico de cabecera y me dijo que estaba padeciendo ataques de pánico y ansiedad muy fuertes. Me daba miedo quedarme en casa solo, me daba miedo salir a la calle, no siento las piernas... Me estaba volviendo loco", admite. Le recetaron tranquilizantes, que decidió no tomar porque le afectaban mucho para su trabajo y se puso en manos de una psicóloga, que le ayudó a superar ese proceso de ansiedad.

"Poco a poco lo superé, os hablo de 2016. Todos los que estáis en esta situación, os mando un fuerte abrazo y os digo que se puede superar. Las enfermedades mentales son mas serias de lo que parecen. No sólo estás mal cuando te duele una pierna, sino también cuando no sabes que te pasa", manda como mensaje a los que le siguen. Estuvo casi un año pasando por este trance.