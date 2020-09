Ramos: "No sé si Messi lo está haciendo de la mejor manera, pero se ha ganado su derecho a decidir"

Sergio Ramos compareció ante los medios en calidad de capitán de la Selección española antes del partido ante Alemania. El madridista no dudó en analizar la situación de Leo Messi en el FC Barcelona.

"Messi se ha ganado el derecho de decidir su futuro, no sé si lo está haciendo de la mejor manera pero sería una gran pérdida para todos", aseguró.

Por otro lado, Ramos reveló que no ha hablado aún con la directiva del Real Madrid sobre su renovación - el capitán blanco acaba contrato en 2021-, aunque no le preocupa: "No me he planteado la salida", sentenció.

La ilusión de los Juegos Olímpicos

En cuanto a la Selección, Ramos continúa con su idea de acudir a los Juegos Olímpicos pese a que fueron pospuestos un año por la pandemia de coronavirus: "Soy optimista y como jugador quiero vivirlo todo", explicó.

Sobre la vuelta de Luis Enrique, quien vuelve a ponerse al frente de España tras un año, el capitán se mostró contento: "Que vuelva es una alegría tremenda. Es un grandísimo técnico, su palmarés lo define. Después de lo que le ocurrió, es una gran alegría su vuelta, nos conoce a la perfección y va a sacar nuestro mejor rendimiento", comentó.

La Selección española se mide este jueves a Alemania a las 20:45 en partido correspondiente a la Liga de Naciones, en lo que supone la vuelta del fútbol internacional tras el parón.