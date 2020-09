Jorge Messi rompe el silencio sobre el futuro su hijo: "Lo tiene difícil para quedarse"

Jorge Messi ha roto el silencio sobre el futuro de su hijo en unas declaraciones para El Chiringuito. El padre del capitán del Barça ha admitido que el futuro de Messi no pasa en estos momentos por el Camp Nou y que “lo tiene difícil para quedarse”.

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 2, 2020

El que también es representante del jugador ha viajado este miércoles desde Argentina hasta Barcelona para reunirse con Bartomeu a lo largo del día y, a falta de conocer si esta ya ha tenido lugar, Jorge ya ha dejado caer que está complicado que continúe la relación con el club.

Del mismo modo, ha admitido que "no hay nada con el City todavía" y que no han hablado con Pep Guardiola. Según Mundo Deportivo, la opción de que recale en el equipo de Manchester no es tan factible, ya que estos solo podrían ficharle con un traspaso gratis, calculando que de por sí el argentino costará al rededor de 500 millones de euros.

Recordamos que la semana pasada, Messi le comunicó al FC Barcelona a través de un burofax su intención de dejar el club esta misma temporada. El jugador se acoge a una cláusula liberatoria en su contrato, que según defienden desde el Camp Nou, ya ha expirado.

Desde entonces, Leo ha roto prácticamente toda relación con el equipo (no con los jugadores) y se ha ausentado de los entrenamientos y de los PCR previos, obligatorios por el protocolo de la vuelta de los equipos.