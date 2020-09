Garbiñe Muguruza supera de menos a más su estreno en el US Open ante la japonesa Hibino

La exnúmero uno del mundo, finalista esta temporada en el Abierto de Australia, volvía a las pistas después de más de seis meses y no acusó la falta de actividad, salvo al comienzo del duelo, donde se mostró más errática y le dio ventaja a su rival, 78 del mundo y no había superado la previa del torneo de Cincinnati, del que se ausentó la doble ganadora de 'Grand Slam' por una lesión en el tobillo que pareció no importunarle.

La pupila de Conchita Martínez tiró una vez más de su tradicional juego agresivo (22 ganadores y 23 errores no forzados) para tratar de dominar a la asiática, a la que había derrotado sin ceder ningún set en sus dos anteriores encuentros, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016 y en el torneo de Doha del mismo año. Sus golpes desde el fondo le sirvieron a Muguruza para, primero, remontar un marcador adverso y, posteriormente, controlar sin excesivos problemas el partido.

Y es que las cosas no comenzaron nada bien para la de Caracas, que perdió su primer y único saque de todo el partido y se vio con un peligroso 4-1 abajo. Sin embargo, lejos de precipitarse, afinó sus golpes y comenzó a meter más ganadores y a incomodar a una Hibino que no volvió a ganar ningún juego más en el primer set.

La hispano-venezolana no desaprovechó su mejoría y no se relajó para alargar su dominio en la pista, que se completó con un parcial de siete juegos seguidos que le permitieron ponerse ya por delante en el segundo parcial (2-0).

A partir de ahí, continuó sin dar concesiones con su saque, pese a que le costó conectar primeros, y haciendo mucho daño desde el fondo de la pista para firmar su primera victoria en Nueva York. Su siguiente rival será la búlgara Tsvetana Pironkova.

La de Caracas no estará sola en la segunda ronda ya que también logró sacar adelante su estreno en Flushing Meadows y jugará por primera vez en su carrera un segundo partido tras ganar en dos mangas a la estadounidense Claire Liu por 6-2, 6-4.

La castellonense, en su cuarta aparición en la 'Gran Manzana', se mostró más segura que la americana, 238 del mundo y que pagó caro su ímpetu, que se reflejó en los 50 errores no forzados con los que acabó y en las 16 bolas de 'break' que concedió.

La española no tuvo problemas en el primer set, mientras que en el segundo encontró algo más de resistencia hasta que rompió en el séptimo juego para tener vía libre a una segunda ronda donde se enfrentará a la belga Elise Mertens.

Por otro lado, en el cuadro masculino, el balear Jaume Munar se tuvo que retirar de su partido ante el austriaco Dominic Thiem, segundo favorito en Nueva York, tras perder los dos primeros sets por 7-6(6) y 6-3.