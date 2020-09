La directiva del Barça se plantea dejar salir a Messi a pocos días de reunirse con Bartomeu

Continúan las idas y venidas con respecto a la polémica salida de Messi del FC Barcelona. Con ambas partes enrocadas en su postura y con una comunicación hasta el momento nula, parece que el culebrón dará para largo y será un verano movido en las oficinas del Camp Nou.

El presidente Bartomeu se reunirá con Jorge Messi, el padre y agente del jugador, esta misma semana para tratar de acercar sus posturas, pero sin ninguno aparentar tener la intención de moverse. El presidente del Barcelona le ofrecerá a su capitán una renovación por dos años más y por parte del jugador se buscará allanar su salida del club, algo que ha manifestado ansiar con sus ausencias reiteradas a la convocatoria del club.

Ante este panorama con dos polos tan opuestos, y con Messi terminando contrato a más tardar en 2021 (si es que no lo ha hecho ya con el famoso burofax), desde la directiva del club se están empezando a reconsiderar las cosas. Así lo asegura Alfredo Martínez, que además añade que son cada vez más los directivos que intentan convencer a Bartomeu para que facilite la salida de Messi.

En la directiva del Barcelona hay cada vez más voces que creen que el club debe acercar posturas ante la inevitable salida de Messi y tratan de convencer a Bartomeu para buscar una salida más amistosa.El miércoles o a más tardar el jueves reunión Jorge Messi-Bartomeu — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) August 31, 2020

De hecho, si la reunión entre ambas partes no prospera y Messi no da su brazo a torcer para quedarse, lo lógico sería esperar una nueva hoja de ruta por parte del club. Si la opción menos deseada en Can Barça es que el argentino salga gratis, tendrán que comenzar a negociar con otros clubes para así evitar la marcha a coste cero en verano de 2021.

Lo que ocurra en los próximos días, y sobre todo en la cumbre Jorge Messi-Bartomeu se antoja clave para el desenlace de la polémica, aunque este fin parece todavía lejano y no se descarta que sea por la vía judicial. Las dos partes se han mostrado hasta ahora muy distantes y tercas y, pese a que la reunión de esta semana se espera que ofrezca un poco de luz, también puede ser otra nube que oscurezca aún más el panorama.