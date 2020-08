Nueva agresión de Marcus Morris a Luka Doncic en la eliminación de los Dallas Mavericks

Nueva polémica en la primera ronda de playoff de la NBA de la Conferencia Oeste entre Los Ángeles Clippers y los Dallas Mavericks, que terminaron llevándose los californianos tras imponerse en el sexto partido el pasado domingo por la noche. Una victoria por 97-111 que solo se vio empañada por la nueva agresión de Marcus Morris, que esta vez terminó expulsado, sobre Luka Doncic.

El calentón ya venía del quinto encuentro de la serie en el que los Clippers consiguieron la ventaja en la eliminatoria. Morris comenzaba su guerra particular contra Doncic con un pisotón aparentemente intencionado sobre el tobillo lesionado del esloveno. Sin embargo, los árbitros no lo consideraron como tal y el jugador de los angelinos terminó el partido.

Otra imagen del pisotón se Marcus Morris a Luka Doncic, donde se ve claramente que cambia la trayectoria para pisar su pie donde tuvo las molestias. Para suspenderle de por vida pic.twitter.com/QDtszKWRJ5 — Dunking Spain (@dunkingspain) August 26, 2020

Esta vez Morris no corrió la misma suerte ya que, con los jueces advertidos de su conducta (y la del resto de sus compañeros, en un intento de ser los 'bad boys' de la NBA), fue expulsado cuando ni siquiera había terminado el primer cuarto del encuentro.

En una jugada en la que Doncic penetraba al aro cubierto por 'Mook', este le propinó un feo manotazo que los árbitros no perdonaron. Al jugador de los Clippers le pitaron una flagrante 2 y le mandaron directamente a las duchas tras ver la acción.

Esto venía de lejos



Esta es la secuencia completa que terminó con el lamentable mandoble de Morris a Doncic. #NBASundayspic.twitter.com/qxPOUUV152 — NBA en Movistar+ (@MovistarNBA) August 30, 2020

El esloveno no quiso dejarlo pasar tras el partido y calificó el mandoble de "terrible". "Son dos partidos seguidos que hizo algo así. Realmente esperaba que el primero no fuera a propósito, pero mirando hacia atrás en la falta de este encuentro, sabes perfectamente, lo que pienso. No quiero tratar con ese tipo de jugadores. Solo sigue adelante", explicó.

También la otra cara de la moneda, Marcus Morris, quiso hablar sobre lo ocurrido y tachó de "absurdas" las acusaciones de Doncic. El ala-pívot explicó que "no quiere que la gente confunda jugar duro con intentar lastimar a alguien" y que tuvo en cuenta que el '77' se convertirá en "el rostro" de la NBA.