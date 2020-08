Arturo Vidal enfurece a los culés al pedir que se olvide el ADN Barça: "El fútbol es ahora mismo más físico"

La renovación del FC Barcelona tiene que trascender a los meros cambios en el vestuario, según opina Arturo Vidal. El chileno, que no cuenta para Koeman, ha sido muy crítico con el club que aún le paga en una entrevista con el podcast 'Inquebrantables'.

Los aficionados blaugrana no se han tomado nada bien las críticas, porque se refieren directamente a lo que más les duele: el estilo o el 'ADN Barça'. "El Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar, de que el fútbol ha evolucionado mucho, ya el ADN está quedando atrás y los otros equipos están mejorando en otros aspectos; el fútbol en estos momentos es más físico, de más fuerza y velocidad, y la técnica a veces pasa a un segundo plano", asegura.

En este sentido, Vidal también quiere ver más fondo de armario en el equipo, y pide que se empiece a dejar atrás la famosa cantera de la Masía, que parece más que agotada desde hace tiempo.

"Un equipo, que yo pienso es el mejor del mundo, no puede tener 13 jugadores profesionales y los demás sean menores. No porque no merezcan estar ahí, pero en este equipo tienen que estar compitiendo por quién es mejor y quién tiene que jugar. Todos los equipos tienen 23 jugadores para pelear el puesto, crecer e ir cada día mejor; pero cuando no avanzan, cuando piensas que con tu ADN puedes llegar a ganar siempre, estás muy equivocado", afirma.

Vidal pide ayuda para Messi, a quien describe como "un extraterrestre" que "necesita ayuda". "Necesita jugadores que mejoren el equipo y den mejores resultados", solicita.