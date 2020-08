Los detalles de la conversación entre Messi y Guardiola desvelan la llave para su marcha al City: Gabriel Jesús

Leo Messi quiere dejar el Barcelona, pero no para irse a cualquier equipo. Su intención es recalar en un club que le garantice un proyecto deportivo ilusionante, donde vuelva a sentirse a gusto en el campo y donde recupere su mejor juego.

De todas las opciones que tiene sobre la mesa, su preferida es el Manchester City. Reencontrarse con Pep Guardiola es un sueño que ahora tiene más cerca que nunca, y por eso fue una de las primeras conversaciones que tuvo nada más tomar la determinación de divorciarse del Barcelona.

Las claves de esa charla las ha compartido Verónica Brunati, periodista argentina. Según la reportera, Messi aseguró a Guardiola que no es una cuestión de dinero y si lo fuera, el City no podría llegar a pagarle lo mismo que cobra ahora en el Barça. El sueldo del aún capitán blaugrana equivale a lo que cobran Agüero, De Bruyne, Sterling, Laporte y Gabriel Jesús. La frase que, según Brunati, dijo Messi a Guardiola fue elocuente: "El dinero no será una traba. Quiero jugar en el City".

Aunque no sea un problema para él, Messi es consciente de que el Barcelona no puede dejarle salir totalmente gratis. Desde el City están dispuestos a echar el resto por ficharle e incluso se plantean meter en la operación a una de sus máximas estrellas: Gabriel Jesús.

El delantero brasileño está tasado en unos 100 millones de euros, lo que unido a lo que puedan pagar por Messi, acercaría notablemente las posturas entre ambos clubes.