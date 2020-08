Ramón Planes, director deportivo del Barça: "No contemplamos la salida de Messi, estamos intentando convencerlo"

El nuevo director deportivo del Barça, Ramón Planes, habló en la presentación de Trincao sobre la posible salida de Leo Messi del FC Barcelona.

Planes mostró sus respetos al jugador y aseguró que desde la directiva están trabajando para convencerle de que se quede y que no contemplan su salida.

"Por Leo hay que tener un respeto enorme por lo que es y por su historia, No pensamos en ninguna cláusula contractual. El matrimonio de Messi con el Barça ha dado mucho a los dos, muchas alegrías a la afición e internamente estamos trabajando para convencer a Messi, buscar la mejor solución para el Barça y para Messi. No contemplamos su salida", afirmó, contundente.

"No hay ninguna división en el club sobre Leo, cualquiera que entienda de fútbol lo quiere aquí para volver a ganar, es un ganador", añadió Planes.

En cuanto a las informaciones que apuntan a que Messi no se va a incorporar a los entrenamientos de pretemporada, el director deportivo asegura que no ha habido ninguna comunicación al respecto: "Messi no nos ha comunicado que no se vaya a presentar a los entrenamientos, pero cualquier comunicación quedará entre las partes y no haremos una retransmisión de lo que se hable por respeto, nuestro esfuerzo está en dialogar", concluyó.