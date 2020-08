La dura carta de la RFEF a Tebas: "Tranquilícese, será bueno para su salud"

La Real Federación Española de Fútbol ha remitido una carta al presidente de la Liga, Javier Tebas, también enviada a Deportivo y Numancia, clubes a la espera de la resolución definitiva del 'caso Fuenlabrada', y la Asociación de Futbolistas Españoles en las que cargan duramente contra el dirigente de LaLiga y amenazan con denunciarle si organiza un sorteo ajeno de calendario ajeno a la RFEF.

Un primer párrafo demoledor

La carta, firmada por el Secretario General de la RFEF, Andreu Camps, comienza así: "Permítame iniciar este escrito diciéndole que no salgo de mi asombro al leer el contenido de la carta que nos envía en relación con el sorteo. Leyendo esta carta y el conjunto de los últimos escritos y comunicados de su autoría, me permito sin ningún tipo de acritud, recomendarle o aconsejarle que ponga un poco de calma en su estado de ánimo. Tranquilícese por favor, será bueno para usted, para su salud y será bueno para el fútbol".

La misiva le recuerda a Tebas que es competencia de la RFEF organizar el sorteo del calendario de las competiciones y amenaza a Tebas con denunciarle ante el CSD por fraude en caso de organizar un sorteo ilegal: "Se lo digo con claridad meridiana, esta RFEF no va a reconocer cualquier simulacro de sorteo que se organice desde la LNFP y no sólo no lo va a reconocer, ni tendrá valor alguno, sino que además le anuncio que en el supuesto en que organice un sorteo "no oficial" de las competiciones oficiales de fútbol en España va a ser inmediatamente denunciado por fraude en las competiciones ante el CSD y ante los organismos internacionales del fútbol", explican.

"La RFEF desarrollará el sorteo de las competiciones, como única entidad que puede hacerlo, en el momento en que pueda desarrollarse de acuerdo con la normativa vigente y en el momento en que tenga decidida la fecha en que va a celebrarse el sorteo se lo comunicará de inmediato como no puede ser de otra manera", añade la RFEF en la carta, en la que recuerda que no se realizará el sorteo hasta que los conflictos abiertos y las peticiones de Numancia y Deportivo queden resueltas.