Figo, sobre la situación de Messi: "Si un jugador no quiere estar en un equipo, termina saliendo"

Luis Figo concedió una entrevista al diario 'Marca' en la que se moja con la situación de Leo Messi en el FC Barcelona, donde los rumores de una posible salida del capitán copan la actualidad del club azulgrana.

Tras la dolorosa derrota ante el Bayern en Champions para culminar una temporada en blanco, algunas voces autorizadas consideran que el '10' se ha cansado y quiere cambiar de aires. Figo, por su parte, no cree que Messi se vaya a ir este año, pero no descarta verle lejos de can Barça.

"Personalmente creo que no, al menos esta temporada, pero también tengo claro que si un jugador no quiere estar en un equipo, termina saliendo. No hay otra. Es una decisión personal y desconozco lo que piensa, pero creo que este año no se irá.", explica.

Además, le añade un componente económico dada la situación actual con la pandemia y el presumible mercado de fichajes 'low cost' por la reducción de ingresos en los clubes: "No hay que olvidar que las circunstancias que nos rodean, no son las habituales.Nadie va a pagar su cláusula. Eso seguro".

"Atravesamos un momento delicado, especial. Creo que no es el mejor momento para poder plantear una operación así, de esta magnitud. Todo ha cambiado. Los planteamientos son otros", añade Figo.