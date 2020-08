La apoteósica noche de Luka Doncic: triple doble con 43-17-13 y triplazo sobre la bocina para ganar el partido

Luka Doncic estableció otro hito en la historia de los playoffs de la NBA al lograr por segundo partido consecutivo un triple-doble de 43 puntos, 17 rebotes y 13 asistencias, incluyendo un triple sobre la bocina al final de la prórroga que llevó a los Dallas Mavericks a ganar este domingo por 135-133 a Los Angeles Clippers e igualar la serie 2-2 en el cuarto partido de primera ronda.

A pesar de jugar con el tobillo izquierdo vendado después de haber sufrido un esguince en el partido anterior que lo dejó como dudoso hasta la hora del partido y sin tener a su compañero estelar el pívot letón Kristaps Porzingis (rodilla derecha), Doncic se encargó de liderar la remontada y la victoria de los Mavericks.

Sigue batiendo récords de leyenda

"No puedo explicar las emociones que tuve", declaró Doncic. "No solo cuando entra el balón, sino cuando veo a todo el equipo corriendo hacia mí. Eso fue algo especial, una de las mejores sensaciones que he tenido como jugador. Simplemente algo especial".

El esfuerzo de Doncic, de 21 años, quien llevó a los Mavs a la mayor remontada de la franquicia a los playoffs después de que Dallas perdiera por 21 en la primera mitad, ciertamente calificó como algo especial.

Doncic se convirtió en el jugador más joven en la historia de la NBA en registrar un triple-doble de 40 puntos en los playoffs. Empató en el segundo triple-doble de postemporada con mayor puntuación en la historia de la liga, detrás del conseguido con 51 tantos del entonces base de los Thunder de Oklahoma City, Russell Westbrook.

La única otra vez que un jugador coronó una actuación de 40 puntos en los playoffs con triple decisivo de anotar y ganar fue cuando Michael Jordan, lo hizo ante el exbase Craig Ehlo de los Cavaliers de Cleveland en 1989.