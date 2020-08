Fox Sports despide a un mítico comentarista por un comentario homófobo en directo

El comentarista estadounidense Thom Brennaman ha sido fulminantemente despedido después de un comentario homófobo que espetó durante una retransmisión pensando que los micrófonos estaban apagados y no se le podía oír. Unas despectivas palabras hacia el colectivo homosexual le han costado sus más de 25 años de carrera.

Mientras comentaba en directo un partido de los Cincinnati Reds en la MLB, la cadena, Fox Sports, dio paso a la publicidad y por un error en la producción su micrófono no fue cerrado. Pensando que lo estaba, Brennaman se refirió a la ciudad de Kansas City como "una de las capitales maricas del mundo".

La frase, que dejó atónitos a los espectadores, corrió como la pólvora por las redes sociales, que se llenaron de críticas hacia el comentarista. De hecho, el propio Brennaman fue informado de lo ocurrido más adelante durante el partido y quiso disculparse públicamente en directo.

"Hice un comentario antes esta noche, que supongo que salió al aire, del que estoy profundamente avergonzado. Si he lastimado a alguien, no puedo decirte cuánto, desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho, mucho. Me enorgullezco de mí mismo y me considero un hombre de fe...", admitió durante la misma retransmisión.

Sus palabras fueron cortadas por un home run, pero el locutor volvió a incidir en sus disculpas, sabedor de la gravedad de sus palabras y de las consecuencias que podían acarrear.

Thom Brennaman apologizes, leaves @reds broadcast after open-mic disaster tonight. pic.twitter.com/ZAFYKtJRRo — Keith Olbermann (@KeithOlbermann) August 20, 2020

"No sé si me voy a poner estos auriculares de nuevo. Quiero pedirle disculpas a los Reds, a mis jefes de Fox Sports Ohio, a los que firman mi cheque de pago, a las personas con las que trabajo y a cualquiera a quien haya ofendido aquí esta noche. Ese no es quién soy en realidad, ni nunca lo fui. Estoy muy apenado y les ruego por su perdón", añadió antes de abandonar de manera temprana la retransmisión.

Una vez más, quiso intentar remendar su descosido a través de un comunicado que compartió su representante disculpándose con la comunidad LGTBI. Sin embargo, los Cincinnati Reds para los que retransmitía también quisieron cortar por lo sano con el comentarista. El equipo de la MLB tachó de "horrible" sus comentarios mientras que Fox Sports se mostró "extremadamente decepcionada" por sus palabras.

"El lenguaje utilizado fue aborrecible, inaceptable y no representativo de los valores de Fox Sports. En lo que se refiere al papel de Brennaman en Fox NFL, estamos avanzando con nuestro calendario de la NFL, que no lo incluirá", explicaron desde la cadena.