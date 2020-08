Las lágrimas de Lopetegui tras reivindicarse en Europa con el Sevilla

Julen Lopetegui es posiblemente el gran vencedor de la Europa League y prueba de ello fueron sus lágrimas en la celebración en el césped tras el pitido final. El técnico vasco se redime con este trofeo después de dos años de mucho sufrimiento y el olvido de una de las grandes promesas de los banquillos españoles que, por fin, da un golpe sobre la mesa para volver a hacer grande al Sevilla.

Y es que muchos ya no recuerdan sus campeonatos de Europa con la selección sub-19 y la sub-21 con una generación que lejos de su mentor, no han conseguido alcanzar el potencial al que apuntaban. Hablamos de los Thiago, Morata, Muniain, Rodrigo y compañía que en la absoluta no han conseguido asentarse en el panorama mundial.

También dejó muy buenas sensaciones en el Oporto, donde estuvo solo una temporada completa, antes de aventurarse en la selección española. Consiguió resucitar a una selección que no perdió ningún encuentro en su camino al Mundial de Rusia, después de caer estrepitosamente en Brasil 2014 y en la Euro de 2016.

Sin embargo, su salida de la selección no fue como ni él ni nadie hubiera imaginado y, pese a que su siguiente paso fue el Real Madrid, ya estaba en la mira de todos. Por su parte, a 'La Roja' le fue peor si cabe, cayendo en octavos y a Lopetegui tampoco le fue mejor en su camino.

Las palabras de Lopetegui:



"Estoy muy agradecido, estos jugadores son muy grandes. Muy feliz, sobre todo por ellos



"Va por Reyes, va por Puerta, va por toda la gente que nos quiere".#VolverEsGanarpic.twitter.com/sva5ILu334 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) August 21, 2020

Llegó a un Real Madrid roto y desarropado tras la salida de sus dos estandartes: Zidane y Cristiano Ronaldo. Además, con refuerzos que no estaban ni cerca de remendar los 50 goles por temporada que había perdido, Julen fue el chivo expiatorio de la grada blanca.

Sin embargo, en lugar de resignarse, se volvió a aventurar en un exigente reto como el del Sevilla, y en su primera temporada en el Pizjuán ha vuelto a demostrar su valía como entrenador. Un fútbol contundente, con un once revolucionario con respecto a la temporada anterior con nombres "desconocidos" de los que ha sabido exprimir lo mejor, como Diego Carlos, Koundé o un veterano olvidado como Fernando.

Peleó hasta el final por la tercera plaza de LaLiga y aseguró varias jornadas antes su plaza en Champions. Después, demostrando haber creado un equipo muy guerrero que ha sabido anteponerse a cualquier adversidad en Europa League.

Y por si era poco, Lopetegui se ha destapado como un sevillista más. Con sus lágrimas. Dejando a los jugadores celebrar en su momento de gloria. Dedicándole la victoria a Puerta y a Reyes. Este es el Sevilla de Julen Lopetegui.