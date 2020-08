Koeman barre para casa: los tres holandeses que quiere fichar para el Barça

El FC Barcelona ha iniciado la renovación del primer equipo con la incorporación de Ronald Koeman, quien ya mira al mercado de fichajes en busca de jugadores que refuercen el nuevo proyecto blaugrana... lo que pasa por fichar a tres compatriotas holandeses que conoce bien.

La primera acción del técnico holandés al frente del equipo culé fue reunirse con Leo Messi para conocer de primera mano las impresiones del capitán azulgrana, aunque en Barcelona ya se habla de los fichajes en los que trabaja el club.

Uno de ellos es Donny van de Beek, quien lleva tiempo esperando en la puerta de salida del Ajax. Prueba de ello es que estuvo en la órbita del Real Madrid tanto el verano pasado como en el mercado invernal de fichajes.

De hecho, Koeman ya fue preguntado por el centrocampista de 23 años en la rueda de prensa de su presentación. El entrenador se fue por la tangente, al señalar que "no hablo de fichajes, no hablo de jugadores que no están aquí", pero reconoció que "yo sé que es un jugador muy bueno del Ajax, es internacional con la selección, pero hay mucho más. Entonces ya veremos”.

Otro nombre que suena como petición de Koeman al Barça es el de Georginio Wijnaldum, centrocampista de contención del Liverpool y el combinado nacional holandés. Parece difícil que el equipo que dirige Jürgen Klopp deje salir a uno de sus grandes valores, pero lo cierto es que el contrato del centrocampista finaliza en 2021 y los 'reds' podrían ver cómo se marcha 'gratis' en caso de que no renueve.

El tercer holandés que suena como posible refuerzo barcelonista es el delantero Memphis Depay, cuya situación contractual con el Olympique de Lyon es la misma que la de Wijnaldum y puede encontrarse ante su gran oportunidad para dar el salto al Barcelona de la mano de Koeman.

La situación económica del fútbol en general y del FC Barcelona en particular no invitan a pensar que este verano vaya a haber grandes dispendios, aunque todo apunta a que el nuevo entrenador piensa barrer para casa para reforzar el equipo con jugadores de su confianza.

Estas informaciones comienzan a recordar los tiempos en los que el Barcelona llegó a contar con hasta 10 holandeses tras la llegada de Louis van Gaal al banquillo a finales de los 90.