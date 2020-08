Un exciclista denuncia el ataque contra su furgoneta por hablar euskera

El exciclista profesional Markel Irizar denunció que un grupo de personas atacó su furgoneta por escucharle hablar en euskera. El excorredor de Euskaltel-Euskadi, Team RadioShack y Trek lo publicó en las redes sociales mostrando cómo había quedado el vechículo.

"Vas dar una vuelta al monte. Te escuchan hablar euskera y desde un coche te hacen una peineta. A la vuelta te dejan la furgo así y te rayan la furgo. Gracias por vuestra hospitalidad", denunció en su cuenta de Twitter.

El exdeportista adjuntó una imagen en la que se ve el parabrisas de su coche cubierto por varias piedras de gran tamaño y provocó una oleada de reacciones de sus seguidores.

Vas dar una vuelta al monte. Te escuchan hablar euskera y desde un coche te hacen una peineta. A la vuelta te dejan la furgo así y te rallan la furgo. Gracias por vuestra hospitalidad 👎👎👎 pic.twitter.com/6mPlFpW0lQ — Markel Irizar (@Markelirizar) August 16, 2020

Fue por ello que poco después Irizar agradeció las muestras de apoyo y admitió que "gente mal educada e irrespetuosa hay en todos los lados y está es una excepción entre la maravillosa gente que nos hemos encontrado en Pirineos. Cuando se pase el disgusto, volveremos".

Este segundo tuit también iba acompañado de una imagen, en la que se ven los daños en uno de los laterales de la furgoneta, con una raya marcada en la carrocería.

Gracias a todos por los mensajes. Gente mal educada e irrespetuosa hay en todos los lados y está es una excepción entre la maravillosa gente que nos hemos encontrado en pirineos. Cuando se pase el disgusto, volveremos! pic.twitter.com/spluDZ3KDO — Markel Irizar (@Markelirizar) August 16, 2020

Entre tanto, un vecino de la zona en la que se produjo el incidente se solidarizó con el exciclista y lamentó la experiencia que se llevó de su visita: "Te pido perdón, Markel, que veo que ha sido en Broto, en nombre de los aragoneses. Tontos hay en todos lados, por desgracia. Un abrazo y mucho animo", escribió el usuario.

Irizar respondió all mensaje del tuitero anónimo para destacar que "siempre me han tratado exageradamente bien. Me he juntado con dos flautas y me le han liado. Me jode pero es lo que hay... amormales hay en todos los sitios".