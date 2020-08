Rossi acusa a Zarco de "frenar voluntariamente" delante de Morbidelli y provocar el peligroso accidente

Valentino Rossi fue tajante con Johann Zarco tras el GP de Austria de MotoGP, en el que el piloto francés provocó un accidente con Franco Morbidelli que hizo que se rozara la tragedia en el circuito Red Bull Ring de Spielberg. El italiano acusó a Zarco de "frenar voluntariamente" delante de Morbidelli y causar el peligroso accidente que obligó a mostrar la bandera roja al comienzo de la prueba.

Rossi explicó en Sky Sport que "no es una novedad" que el piloto galo se vea envuelto en situaciones de este tipo y no ocultó que este Gran Premio vivió el riesgo más importante de su trayectoria cuando la moto de Morbidelli le rozó en una zona de alta velocidad.

"Tengo que decir que fue duro, estoy un poco sacudido. Incluso empezar la segunda carrera fue complicado. Estaba junto a Maverick (Viñales), estábamos ralentizando para entrar en la curva 3 y vi llegar una sombra. Pensé que era la sombra de un helicóptero, en cambio llegaron dos balas. Vi bien la Ducati de Zarco, en cambio la moto de Morbidelli ni siquiera la vi, solo la vi luego en las imágenes. Hoy el santo de los motociclistas hizo un gran trabajo", afirmó el mítico '46'.

También señaló que "está bien que un piloto sea agresivo pues nos jugamos mucho, pero así estamos perdiendo el respeto para los adversarios. Practicamos un deporte muy peligroso y hay que respetar a tus rivales. No es una novedad que Zarco haga estas cosas".

"Fue muy claro"

Rossi no se mordió la lengua a la hora de explicar lo sucedido y recalcó que "lo que pasó fue muy claro. Zarco superó a Morbidelli y luego no quería que le superara antes de la curva, por lo que frenó voluntariamente delante de él. Pero a los 300 km/h, Morbidelli no pudo hacer nada y le golpeó muy fuerte. Zarco le cortó el camino y le frenó delante de él. Hay que tener cuidado porque nos podemos hacer daño".

Por todo ello, 'Vale' considera que "la dirección de la carrera debe hablar seriamente con los pilotos y debe tomar medidas serias con Zarco, porque incluso en Brno ha golpeado a Pol Espargaró. Y aquí en Spielberg hizo lo mismo, perjudicó a Morbidelli para que no le superara. Y al final yo también pude quedar involucrado. Hay que entender que nuestras motos, con estas velocidades, son balas. Estamos superando un poco el límite".