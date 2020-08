Jornada 3 del Campeonato Brasileño: previa del duelo Atlético GO - Sport Recife

El próximo lunes a las 00:00 se jugará el partido de la tercera jornada del Campeonato Brasileño, el cual medirá al Atlético y al Recife en el Estádio do Gov. do Estado de Goiás (Serra Dourada).

El Atlético GO afronta con ánimos reforzados el encuentro de la tercera jornada para consolidar una racha ganadora después de lograr la victoria en su feudo en el Estádio do Gov. do Estado de Goiás (Serra Dourada) por 3-0 frente al Flamengo, con goles de Hyuri, Jorginho y Gustavo Ferrareis.

Por su parte, el Sport Recife no pudo ganar al Vasco da Gama en su último encuentro (2-0).

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, el Atlético GO ha ganado una vez en un partido jugado hasta ahora, unas cifras indicativas de que está consiguiendo un buen bagaje de puntos en su estadio. En las salidas, el Sport Recife tiene un balance de una derrota en un partido disputado.

Actualmente, los equipos están empatados a tres puntos en la clasificación del Campeonato Brasileño, por lo que este encuentro podría cambiar sus puestos en la tabla. Los locales se sitúan en la quinta plaza de la clasificación mientras que, por su parte, los visitantes ocupan la novena posición.