Setién: "Algo habrá que cambiar, es una derrota tremendamente dolorosa"

Quique Setién no puso paños calientes a la histórica derrota del Barcelona en los cuartos de final de la Champions League, tras encajar una abrumadora goleada ante el Bayern de Múnich que incluso provocó una rajada de Gerard Piqué.

El entrenador admitió en los micrófonos de Movistar+ que "es una derrota tremendamente dolorosa, creo que son demasiados goles pero seguramente muchos de ellos los han merecido".

Setién también admitió que "el equipo se ha visto desbordado en ocasiones" y destacó el acierto del conjunto alemán: "Han tenido mucha afectividad y en muchas facetas del juego nos han superado".

El técnico fue preguntado por las críticas de Piqué, quien pidió una reestructuración del equipo que va más allá del banquillo y el vestuario, aunque no quiso echar más leña al fuego.

Setién: "Es una derrota tremendamente dolorosa. El Barcelona es un club tan grande que seguramente algo habrá que cambiar".

"Yo no voy a entrar en eso, solo llevo 6-8 meses aquí. Pero cuando hace una reflexión de estas y siendo Gerard Piqué, algo tendrá de cierto", reconoció.

Setién aseguró que "la realidad es que hay una frustración enorme y solo queda sacar conclusiones y tomar decisiones pensando ya en el futuro", porque "el Barcelona es un club tan grande que esto le hace mucho daño y algo habrá que cambiar".

En cualquier caso, el entrenador no quiso valorar cómo le deja a él la derrota ni si cumplirá los dos años de contrato que tiene con el Baça: "Todo es muy cercano como para pensar si voy a continuar o no. Esto no depende de mí, hay que tener una reflexión como corresponde teniendo en cuanta la situación y la improtancia que supone para muchas personas esta derrota tan humillante y dolorosa".

