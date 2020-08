Parejo, en su presentación con el Villarreal: "Llego al mejor sitio en el que podía estar"

Dani Parejo afirmó que cree que puede encajar "perfectamente" en su nuevo club, que ha llegado al mejor sitio en el que podía estar y que amigos suyos que han pasado por la entidad, como Santi Cazorla o Roberto Soldado, le han hablado muy bien de la tranquilidad con la que se trabaja en Vila-real.

Así lo indicó en la rueda de prensa de presentación como jugador del Villarreal, club al que llega tras nueve años en el Valencia, donde en los últimos tiempos ha sido el capitán del equipo. "Es un orgullo estar aquí y formar parte de la familia del Villarreal. Todo el mundo, jugadores que ya no están aquí y que son amigos míos me ha asegurado que voy a estar a gusto", indicó.

"El club está haciendo un gran esfuerzo, no solo conmigo, sino con todos para desarrollar un gran proyecto con un entrenador que ha conseguido muchos títulos. Cada vez que vista está camiseta y estos colores lo voy a dar todo y tanto el club como mis compañeros me tienen a su disposición en cualquier ámbito", añadió.

También señaló que se considera una persona "abierta y sincera que siempre va de cara" y que espera que el equipo haga "un gran año".

Para Parejo es "una responsabilidad y un orgullo" que se pueda pensar que puede sustituir a Bruno Sorinao. "Si es así, lo voy a afrontar. Nunca me escondo, soy participativo, me gusta llevar el tempo de partido y siempre he pedido el balón", indicó.

Su estilo... y los objetivos de futuro

"Me ha traído hasta aquí el descaro y esa forma de jugar, por lo que es algo que no voy a cambiar. Si me comparan con Bruno y con Marcos Senna, es un orgullo y un reto. No son futbolistas cualquiera", indicó.

Ante la posibilidad de poder ganar títulos con el Villarreal, señaló que el fútbol es cada día más difícil, pero que con un buen equipo hay más posibilidades por encima de las individualidades y consideró al club como uno de los grandes de España, por lo que no es una casualidad que tenga muchos internacionales. "Ojalá este año podamos ganar el primer título", añadió.

Recordó que cuando ha jugado contra el Villarreal con el Getafe y el Valencia, ha sufrido la forma de entender el fútbol de su nuevo club y que ese estilo de juego viene bien a sus características- "Creo que he elegido bien", puntualizó.

La cercanía a Valencia para que su familia no cambiara de casa y de ambiente también ha influido en su decisión. "Hablé con mis agentes y la primera opción era el Villarreal. Siempre he pensado a nivel deportivo más que ne donde vivir", concluyó Parejo, quien admitió que entre sus objetivos está ir a la selección y jugar la Eurocopa.