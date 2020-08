Cómo ponerte en forma en casa (¡a mitad de precio!) como en el gimnasio con la cinta de correr plegable de Amazon

Aunque ha costado, hemos logrado cumplir con nuestros objetivos fitness para el verano. Nos lo hemos ganado puesto que, durante el final del invierno y parte de la primavera, hemos convertido nuestra casa en un auténtico gimnasio. Además de incluir complementos básicos como la fitball o las mancuernas, también has introducido en tu rutina deportiva alguna de las herramientas que más triunfan en gimnasio y en los perfiles fitness de Instagram y otras redes sociales como, por ejemplo, las ruedas abdominales para lucir six pack. Además, y para los días en los que estabas más perezoso, te has aliado con un electroestimulador, un gadget tecnológico que te ayuda a que estos entrenamientos sean más efectivos.

A pesar de que ahora has aparcado momentáneamente esta rutina, sabes que, en cuanto vuelvas de vacaciones, vas a retomarla. Y, dado todo el material que tienes en casa, vas a convertir este lugar en tu centro de fitness. Lo único que te falta es una máquina donde mejorar aún más tus sesiones y dónde realizar un entrenamiento más completo. Sin embargo, además de la inversión que alguno de estos aparatos conlleva, no dispones de demasiado espacio como para adquirirla. Pero, ¿y si te dijésemos que hemos encontrado un modelo que, además de estar a buen precio, es plegable y se puede guardar en cualquier lado?

¡Como lo lees! Se trata del modelo de TechFit que está entre las ofertas flash de Amazon de hoy, para que, por menos de 350 euros, puedes aumentar tu gimnasio casero con una máquina que cumpla gran parte de tus expectativas deportivas. ¿Quieres saber más sobre ella?

Esta cinta es plegable para que pueda guardarse en cualquier lugar. Amazon

¿Por qué este modelo es ideal para casa?

Además de ser un producto ligero y de poco peso (menos de 24 kilos) que se puede mover con facilidad y sin ayuda, esta cinta de correr puede plegarse hasta ocupar el mínimo espacio. De este modo, es capaz de adaptarse a nuestras necesidades y a los huecos disponibles en nuestra casa, bien sea detrás del sillón o debajo de algunas de las camas, por ejemplo. También puede transportar con facilidad, ya que lleva ruedas integradas a modo carrito, por lo que podemos llevarlo allá donde vayamos, y es que, ¿quién dijo que no se hacía deporte durante las vacaciones?.

Sus características de plegado no son, no obstante, la única prestación a la que conviene prestar atención. La cinta TechFit MT80 potencia los entrenamientos cardiovasculares y ofrece gran versatilidad de ejercicio gracias a sus tres programas de entrenamiento predefinidos y al manual. Además, incluye un soporte para tableta y una función de prueba de frecuencia cardiaca, así como una pantalla LCD que muestra el escaneo, la velocidad, la distancia, el tiempo, las calorías y el pulso.

