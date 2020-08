Victoria de Orlando Magic ante New Orleans Pelicans por 133-127

Orlando Magic consiguió la victoria frente a New Orleans Pelicans por 133-127 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Orlando Magic cayeron derrotados contra Brooklyn Nets por 96-108, mientras que los de New Orleans Pelicans también perdieron con Sacramento Kings por 112-106, por lo que tras este resultado completan una racha de cuatro derrotas seguidas. Con este resultado, Orlando Magic consigue afianzarse en los puestos de Play-off con 33 victorias en 73 partidos disputados. Por su parte, New Orleans Pelicans, tras el partido, se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 30 victorias en 72 partidos jugados.

En el primer cuarto hubo varios movimientos en el marcador, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 10-0 durante el cuarto y terminó con un 34-31. Después, en el segundo cuarto los jugadores de Orlando Magic consiguieron distanciarse en el marcador y alcanzaron una diferencia de 19 puntos (73-54) durante el cuarto, el cual acabó con un resultado parcial de 43-30. Tras esto, los jugadores acumularon un total de 77-61 puntos antes del descanso.

En el transcurso del tercer cuarto los visitantes reducían distancias en el marcador, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 11-2 hasta concluir con un resultado parcial de 22-26 y 99-87 de total. Por último, durante el último cuarto los jugadores del equipo visitante también lograron aproximarse de nuevo en el marcador, aunque no lo suficiente para conseguir vencer el partido y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 34-40. Finalmente, el partido concluía con un resultado de 133-127 a favor de Orlando Magic.

Durante el partido, destacaron las acciones de Nikola Vucevic y D.j. Augustin, que consiguieron 23 puntos, tres asistencias y seis rebotes y 22 puntos, seis asistencias y cuatro rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Josh Hart y Frank Jackson, con 23 puntos, seis asistencias y 14 rebotes y 31 puntos, cinco asistencias y dos rebotes respectivamente.