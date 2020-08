Carlos Sainz llevará un casco en el GP de España dedicado a las víctimas y a los que luchan contra el coronavirus

Los pilotos suelen aprovechar los Grandes Premios de su casa para usar los comodines que permite la FIA en el diseño de los cascos, que durante todo el resto del año deben ser iguales. Algunos aprovechan para cambiarles los colores, otros para mostrar el apoyo de sus fans y otros para reivindicar u homenajear.

Es lo que ha elegido Carlos Sainz. El madrileño llevará un casco distinto durante el Gran Premio de España de Fórmula 1, que este año será distinto para él ya que no tendrá público y, por tanto, no contará con su ruidosa 'grada 55' para apoyarle. El piloto de McLaren se encuentra en una situación un tanto tensa tras varios malos resultados, pero eso no le ha hecho perder su solidaridad.

Así, ha decidido incluir un elocuente y mensaje dirigido a quienes han padecido la pandemia de coronavirus, bien porque hayan enfermedado o incluso fallecido, bien porque la hayan combatido desde la primera línea de batalla.

Lo ha explicado él en un tuit, en el que resume que esta carrera corre "por vosotros": los que han muerto, los que están enfermos, los familiares, los sanitarios... En definitiva, Sainz ha puesto el foco en un asunto en el que la Fórmula 1 ha pasado de puntillas (en la previa del GP de Gran Bretaña organizaron un homenaje a la sanidad pública británica exclusivamente), mientras que sí se ha mojado en otros como el racismo.

#Porvosotros, los que ya no estáis.#Porvosotros, los que os estáis recuperando. #Porvosotros, los familiares que seguís adelante. #Porvostros, los que veláis por nuestra salud.#Porvosotros, los que os esforzáis para mejorar esta situación.

Este GP de casa...corro #porvosotrospic.twitter.com/GMgZt5YaA2 — Carlos Sainz (@Carlossainz55) August 13, 2020

Sainz afronta con ilusión y ganas la carrera en Montmeló después de los dos ceros que ha sumado en Silverstone. Primero por un pinchazo y después por un fallo en boxes, el español intentará que el factor campo le beneficie y acabe, por fin, con las malas sensaciones.

El GP de España y el GP de Mónaco son los únicos en los que Sainz ha participado siempre desde que está en Fórmula 1 y ha acabado entre los puntos.