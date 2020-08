El Extremadura 'ficha' a Homer Simpson para protestar contra la propuesta de una Segunda División de 24 equipos

De todos los equipos que están envueltos en la polémica por la resolución de la Segunda División, el Extremadura es uno de los más beligerantes. El club azulgrana es totalmente contrario a que la temporada que viene se dispute una Liga de 24 equipos, ya que se consideran perjudicados porque ellos se verían descendidos a Segunda B.

Su apuesta es clara: o una Liga de 22, como siempre, o una de 26, en la que ellos, además del Numancia y el Deportivo, que son los que están promoviendo la idea de los 24, y el Racing de Santander estén salvados. Esta es la idea con la que han rebotado la carta de la RFEF en la que dan a LaLiga de plazo hasta el viernes que viene para tomar una decisión. "O todos o ninguno", argumentan.

Para dar más fuerza a sus protestas han usado a uno de los personajes más conocidos de la cultura popular de las últimas décadas: Homer Simpson. En concreto, han compartido un pequeño corte del capítulo 151 de la 7ª temporada, que se nombró en España como 'Mucho Apu y pocas nueces' ('Much Apu About Nothing' en su título original).

En él, Homer promueve el voto negativo a la 'Propuesta 24', una ley que expulsaría a todos los inmigrantes ilegales de la ciudad, incluido Apu Nahasapeemapetilon, el encargado del Badulaque (el supermercado del pueblo). Como el corte les viene bien, en el Extremadura han visto oportuno usar a Homer para pedir insistentemente "No a la 24".

Lo que igual no saben en el club extremeño es que, al final de este capítulo, se acaba aprobando la '24' y Apu tiene que hacer un examen para conseguir la nacionalidad.