Todos los positivos en coronavirus en los equipos de Primera División

El incesante goteo de positivos en coronavirus que se están confirmando estos días da buena muestra de que el fútbol es un reflejo de la sociedad. Si en todo el país se está sufriendo rebrotes que hacen temer otro confinamiento, el fútbol no iba a estar exento.

Conforme se han ido haciendo pruebas PCR antes de la pretemporada se han ido confirmando casos, sin importar la trascendencia del equipo o si están aún en competición europea o no. Todos tienen un elemento en común: se habían ido días antes de vacaciones.

Estos son los casos confirmados hasta el momento:

Real Madrid: un positivo

Justo antes de enfrentarse al Manchester City, el Real Madrid confirmó el positivo de Mariano Díaz. El delantero hispanodominicano se quedó en aislamiento y no tuvo contacto con sus compañeros.

FC Barcelona: un positivo

Al igual que el eterno rival, también en plena competición europea, aunque en una fase más adelante, se enteró de un positivo en sus filas. En su caso fue el francés Jean Clair Todibo, que fue uno de los nueve jugadores que no viajaron a Lisboa para jugar los cuartos de final de la Champions League. El galo se encuentra asintomático.

Atlético de Madrid: tres positivos

Apenas 24 horas antes de tomar el vuelo previsto para la capital portuguesa, los test obligatorios de la UEFA confirmaron dos positivos en la plantilla del Atlético de Madrid.

Se trata de Vrslajko y Correa, que se quedaron aislados en Madrid y no viajaron a Lisboa para enfrentarse al RB Leipzig. No fueron los primeros, ya que antes del regreso de la competición dio positivo Renan Lodi.

Además, también han tenido varios casos confirmados en el equipo femenino.

Sevilla: un positivo

Nemenja Gudelj dio positivo días antes de enfrentarse a los Wolves, por lo que Julen Lopetegui no pudo contar con él para el trascendental encuentro de Europa League. El Sevilla no le echó de menos.

Real Sociedad: un positivo

El portero Álex Remiro no estuvo disponible en el regreso de LaLiga, tras dar positivo en coronavirus después del confinamiento. "No me explico bien dónde lo cogí, ya que solo salí de casa en las dos primeras semanas del confinamiento a hacer la compra, porque el resto del tiempo me la trajeron a casa. No tuve el menor síntoma, de hecho no me enteré de nada", explicó.

Granada: un positivo

El francés Maxime Gonalons tuvo un día un tanto peculiar: en apenas unas horas se enteró de que se había contagiado de coronavirus y que renovaba con el Granada una temporada más.

Valencia CF: cinco positivos

El viaje del Valencia a Milán para enfrentarse al Atalanta se trajo dos positivos: el del periodista Kike Mateu y el de Ezequiel Garay, que tuvo el dudoso honor de convertirse en el primer futbolista en LaLiga en contagiarse. A él se unieron Gayá y Mangala. Aunque luego se llegó a decir que un 35% de los trabajadores del club, sin especificar, llegaron a contraerlo, no se publicitó su nombre, como tampoco lo han hecho con los dos nuevos casos detectados ahora antes de la pretemporada.

Osasuna: un positivo

El caso confirmado en Osasuna es curioso, ya que no se trata de un futbolista, sino del entrenador: Jagoba Arrasate no podrá dirigir a sus pupilos en el regreso de la pretemporada tras haberse infectado.

Athletic de Bilbao: seis positivos

El club bilbaíno regresó a los entrenamientos con seis casos confirmados. Después de que varios pasaran las vacaciones juntos fueron muy criticados, aunque sólo dos de esos seis vinieron de este foco.

Cinco de los seis infectados han confirmado su identidad: Iñaki Williams, Oihan Sancet, Gaizka Larrazabal, Unai López y Unai Núñez.

Real Valladolid: cinco positivos

A falta de que se confirmen las pruebas PCR antes del regreso a la pretemporada, el Valladolid ya padeció el azote del coronavirus en la previa de la reanudación de LaLiga. Los futbolistas Óscar Plano, Matheus Fernandes y tres personas del cuerpo técnico pasaron la enfermedad.

Eibar: un positivo

Un test serológico en mayo confirmó un caso en la plantilla del Eibar, si bien su nombre no se dio a conocer. No es el único caso de futbolistas que, amparándose en la ley de protección de datos, prefieren que no se dé a conocer su identidad.

Betis: cuatro positivos

Loren Morón es el último afectado por coronavirus en la plantilla del Betis, que ya tuvo a otros tres infectados antes de que se reanudara LaLiga.

Alavés: tres positivos

Pablo Machín empezó su etapa al frente del Alavés con un sobresalto, al conocer que tiene tres positivos en su plantilla por coronavirus. Como en todos los casos, se encuentran asintomáticos.

Celta de Vigo: dos positivos

Santi Mina y Brais Méndez, dos de los puntales del Celta de Vigo, han regresado a la disciplina del equipo con positivos en coronavirus. Se perderán el arranque de la pretemporada después de ser aislados.

Huesca: dos positivos

Los recién ascendidos no se han librado de la pandemia. El Huesca, que como el Cádiz sube directamente sin esperar a que se resuelva la polémica del 'playoff', anunció dos positivos.

Espanyol: un positivo

Tampoco entre los descendidos ha habido suerte en este sentido. El Espanyol, que fue el primero en consumar su caída a Segunda, ha anunciado un contagiado en su vuelta a los entrenamientos.

Real Mallorca: un positivo

Luis García Plaza tuvo que retrasar un día su primer entrenamiento con el descendido Mallorca tras detectar un positivo en su plantilla. Se encuentra ya aislado.