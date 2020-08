Dani Parejo rompe a llorar al hablar de su salida del Valencia: "No entiendo por qué no he podido despedirme en Mestalla"

Dani Parejo ya es exjugador del Valencia, y ni mucho menos ha sido por voluntad propia. El excapitán ché ha contado en una rueda de prensa virtual cómo se fraguó su marcha del club en el que lo ha sido todo antes de irse con la carta de libertad al Villarreal.

"Llevaba nueve años en el club, casi toda mi carrera ha estado vinculada al club y me hubiera gustado retirarme en el Valencia pero no ha podido ser", relataba, al principio bastante entero. El momento en el que le confirmaron que no contaban con él fue en plena recta final de LaLiga.

"Después del confinamiento el club se pone en contacto con mi agente. La competición todavía estaba en juego y no quiero poner eso como excusa, pero sí creo que no son las mejores formas de comunicar esto. Respeto que pueda ser lo mejor para el club, pero no estoy de acuerdo en el momento y el lugar", admite.

En este sentido, se ha reivindicado. "No son formas ni momentos para decir esto, más con lo que nos estábamos jugando, ya que quedaba semana y media para finalizar la competición. Yo he intentado hacerlo lo mejor posible pero es verdad que te acaba influyendo. Cuando eres mayor ya te puedes esperar cualquier cosa, pero yo siempre me he comportado como un capitán", insistió.

Durante toda la rueda de prensa, Parejo ha repetido que se siente "triste" por la situación, aunque el momento más duro ha sido cuando le han preguntado cómo se lo ha explicado a sus hijos, que al ser muy pequeños se han hecho del Valencia por ser el equipo donde jugaba su padre. Aquí no ha podido evitar que le saltaran las lágrimas.

"Son pequeños, Diego se entera poco, pero Dani me pregunta y no entiende que me haya cambiado de equipo y por qué me he ido. Le he dicho que el fútbol es así, es triste, pero al final los niños son niños y lo acabarán entendiendo. Cuando me vea jugando con el otro equipo, se hará del Villarreal, imagino", relató, mientras se limpiaba el llanto y con la voz quebrada.

Lo que más ha echado en falta es despedirse de la afición en directo. "Me marcho dolido. Me hubiese gustado estar en Mestalla, pero... es así. No ha podido ser", se resigna.