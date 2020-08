Matthäus: "Messi se enfrenta a Lewandowski, su sucesor como mejor jugador"

El próximo viernes, el FC Barcelona y el Bayern de Múnich se verán las caras en los cuartos de final de la Champions, eliminatoria a partido único. Un atractivo choque que ha querido analizar una de las leyendas del club alemán, Lothar Matthäus.

"El Barça de hoy ya no es el de antes. Tienen a Messi, claro. Un jugador como él siempre es capaz de hacer una genialidad. Pero él solo no bastará contra este Bayern. El Barça no me da miedo", aseguró Matthäus a Sky Tv.

Además, está convencido de que su equipo será el que acceda a semifinales: "Creo que el Bayern tendría que equivocarse mucho y hacer las cosas mal para perder ante este Barcelona", dijo.

Matthäus considera que, pese a la calidad de Messi, habrá sobre el campo un jugador mejor que él: "Messi se enfrenta a su sucesor como mejor jugador del mundo: Robert Lewandowski. Es el mejor jugador, no solo el mejor delantero", añadió.