Pique tremendo entre Damian Lillard y los Clippers en la derrota de los Trail Blazers: "Sois estúpidos"

Noche de partidazos que nos dejó la NBA en la madrugada del domingo con las dos prórrogas en el Nuggets-Jazz; 36 puntos, 19 asistencias y 14 rebotes de Doncic en la victoria sobre los Bucks; y un disputadísimo Clippers-Blazers con pique entre Damian Lillard y varios jugadores angelinos como gran 'salseo' de la noche.

El jugador de los Blazers se las tuvo con el banquillo rival al principio del partido, durante el partido y después del partido, también en redes sociales. Y es que no le sentó nada bien que dos de los estrellas de los Clippers optasen por descansar y no estar en el partido.

Así se lo quiso hacer saber en los segundos finales del último cuarto, cuando después de anotar un gran triple para darle ventaja a los Blazers, señaló al banquillo donde se encontraban Kawhi Leonard y Patrick Beverley, bajas en el encuentro. "Os quiero aquí", desafiaba Lillard que quería que su partido fuese contra los mejores rivales.

Sin embargo, el destino estaba esperando a Lillard en el momento donde él nunca suele fallar. A 18,6 segundos del final del partido, los Clippers lideraban el marcador por 118-117 y 'Dame' disponía de dos tiros libres para poner por delante a los suyos, pero terminó fallando y perdiendo el partido. Como era de esperar, Beverley se la tenía guardada y no dudó en mofarse del '0' desde el banquillo.

Tras el encuentro, Lillard fue preguntado por lo ocurrido y lejos de calmar las aguas, quiso calentar aún más el ambiente. "Me preguntas por Patrick Beverley, a quien envié a casa. A Paul George el año pasado en los playoffs. Ellos lo saben. La razón por la que reaccionan así es por lo que esperan de mí y es una señal de respeto. Muestra lo que he hecho a gran velocidad la mayoría de las veces. Entonces, no me ofende. En todo caso, deberían decir cuánto les dolió pasar por lo que les hice pasar en esas situaciones anteriormente", recordó.

Y de los micrófonos, el pique pasó a las redes con Paul George respondiendo por alusiones. "Y tú eres al que se enviará a casa este año. Respeta", respondió el de los Clippers en Instagram recordando que será complicado que los de Portland puedan acceder a play off. Una vez más, Lillard volvió a responder, zanjando el asunto pero sin poner paz de por medio: "Continúa cambiando de equipo, huyendo de la lucha. Sois estúpidos", respondió.