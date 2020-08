Fernando Vázquez, entrenador del Deportivo, tras ganar al Fuenlabrada: "Siento vergüenza, rabia, humillación"

El partido interminable entre Deportivo y Fuenlabrada se resolvió con un final digno de película: un penalti revisado por el VAR a favor de los gallegos en el minuto 95.

El 2-1 final fue celebrado por los coruñeses como si fuera realmente relevante, si bien ellos están (a día de hoy) descendidos a Segunda B. Enfrente, los madrileños que habían comparecido con sólo siete jugadores profesionales (el mínimo que exige la normativa) y el resto juveniles se quedaban compuestos y sin 'playoff' de ascenso a Primera. Las lágrimas que les brotaban no era sólo por caer derrotados, sino por todo lo ocurrido desde el 20 de julio que debía haber acabado la competición, sino por las circunstancias que lo han rodeado.

En este sentido, el entrenador del equipo ganador del encuentro, Fernando Vázquez, se mostró igualmente dolido. Para el Deportivo ganar este viernes no sirvió más que para interrumpir sus vacaciones y poco más.

"Realmente, el equipo celebró el sentimiento que tenía ante una situación de vergüenza, de humillados que se sentían por el tratamiento de LaLiga. Yo aplaudí a los jugadores, porque para el Deportivo fue un triunfo importante, pero antes de venir para aquí, me sentía avergonzado por lo que iba a pasar. El partido puede ser un partido muy reclamado. Algunos cantarán las virtudes de este partido, pero el precio que paga LaLiga, la organización, es decepcionante. Mientras veía el partido me sentía avergonzado. Que un equipo como el Fuenlabrada tras pasar el coronavirus, y como el nuestro que estaba de descanso desde hace quince días, que tenga que jugar este partido, es realmente lastimoso. Realmente jugamos por obligación", explicó en la rueda de prensa posterior.

Para el técnico gallego, este encuentro trasciende lo meramente futbolístico. "Nos obligaron a jugar el partido, porque las consecuencias para el Deportivo podrían ser tremendas. Realmente yo no sentí alegría futbolística, sentí vergüenza, rabia, humillación y a la vez pensaba si pasaba algo grave a nuestros jugadores o a los del Fuenlabrada. ¿Quién se haría responsable? Esto no se puede admitir, es un partido que teóricamente sería visto en un partido de pretemporada, una situación que también afecta al Fuenlabrada según me han contado, que no podían jugar al fútbol. Ha sido un espectáculo denigrante que ennegrece por completo la competición", se lamentaba.

Aunque es un partido que no les vale para salvarse, Vázquez admite que sintió algo de "orgullo" por dar la cara ante el Fuenlabrada, contra quien "no tiene nada a nivel deportivo", y agradeció a los jugadores dar "un ejemplo impresionante" por presentarse al partido pese a las limitaciones y las circunstancias. En cualquier caso, esta es "una mancha oscura para la competición", insistió el técnico, que volvió a repetir que el partido había sido "un paripé", como dijo días atrás su capitán Álex Bergantiños.