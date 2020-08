Un futbolista del Fuenlabrada vuelve a dar positivo horas antes de jugar contra el Deportivo y no viaja a Coruña

El Fuenlabrada ha viajado a Coruña para disputar el interminable partido contra el Deportivo con una baja de última hora, la de Anderson Emanuel.

El extremo angoleño ha dado positivo en coronavirus en el test PCR al que se ha sometido toda la plantilla antes de volver a Galicia, con lo que no se ha unido a la expedición del equipo entrenado por José Ramón Sandoval. Anderson había sido uno de los positivos del brote que hizo saltar por los aires la última jornada de Segunda División, pero como sus compañeros se había recuperado.

Lo anormal de este nuevo positivo ha hecho que no se descarte un posible falso positivo del atacante, que no había llegado a reincorporarse a los entrenamientos con el grupo. Ante la duda han preferido que se quede en Madrid a la espera de someterse a más pruebas que confirmen si realmente se ha reinfectado o no.

Los detalles del viaje del Fuenlabrada no se han hecho públicos por motivos de seguridad, ya que el partido se ha declarado de alto riesgo debido al tenso ambiente que se generó con la visita del equipo madrileño que derivó en un confinamiento de toda la plantilla en un hotel y un rebrote en Coruña, que ha derivado en una seria crisis institucional para LaLiga.