Phelps: "Está bien no sentirse bien mentalmente durante una pandemia"

El legendario exnadador Michael Phelps es una figura tan respetada como concienciada en promover el entrenamiento psicológico entre los deporsitas. el ganador de 28 medallas olímpicas lo deja claro en el documental de HBO titulado 'The Weight of Gold' (El peso del oro) y lo recalcó al hablar sobre su experiencia durante la pandemia del coronavirus.

El 'tiburón de Baltimore' conquistó 28 medallas olímpicas (cinco de oro y una plata en Rio 2016, sus últimos Juegos) pero en su espectacular trayectoria también hay episodios oscuros, ya que en enero de 2018 confesó al mundo que sufría una depresión que le había dejado al borde del suicidio.

Por todo ello fue preguntado en una entrevista a CNN en la que se refirió a la importancia de la terapia, algo que "me ha cambiado la vida" y destacó que los deportistas deben compartir sus sentimientos y no aislarse, algo que él mismo hacía "porque no quería mostrar debilidad".

A su entender la crisis del coronavirus debe servir de ejemplo para "entender que está bien no estar bien durante la pandemia. Y si necesito ayuda, pedirla". En el plano personal apuntó que la dura experiencia le ha permitido fortalecer sus relaciones: "Hacer un Facetime o unas llamadas con un amigo ayudan".

Uno de los aspectos en los que más incidió vino porque "una cosa que aprendí en mi carrera es cuán peligroso puede ser ocultar o apagar las emociones y no lidiar con ellas", algo que a él le pasó factura: "He tenido momento difíciles", reconoció.

Phelps también destacó la importancia de no tener miedo a pedir ayuda porque "a mí la terapia me cambió la vida. Si alguien tiene miedo o esta nervioso... yo era igual, no quería hablar con nadie, no quería mostrar debilidad. Pero una vez que empecé a ir a terapia, a la que sigo yendo, fue increíble ver cuánto ayuda a entender mucho de uno mismo".