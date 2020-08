Rafa Nadal renuncia a disputar el US Open por la crisis del coronavirus

Rafa Nadal ha anunciado que renuncia a disputar el US Open debido a la situación sanitaria provocada por el coronavirus. Así lo ha manifestado el balear en un comunicado a través de sus redes sociales:

"Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control", expresó Nadal, quien asegura que pese a ser una decisión "que no querría haber tomado", ha decidido que prefiere no exponerse a viajes.

Mostró su respeto a la organización del torneo por el esfuerzo, sin embargo, la difícil situación con el coronavirus, especialmente en Estados Unidos, le ha llevado a tomar la decisión.