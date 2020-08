Las cifras de Iker Casillas: 21 años de paradas y títulos

La leyenda de Iker Casillas como futbolista profesional terminó este convulso verano de 2020, tras firmar una trayectoria de 21 años en la élite del fútbol mundial, repartidos entre el Real Madrid y el Oporto, en la que lo ganó todo, tanto a nivel de clubes como con la selección española.

El anuncio del ya exportero es el fin de una era de casi 900 partidos en la que se ganó la consideración de mejor portero del planeta. Mucho ha llovido desde que debutara en San Mamés el 12 de septiembre de 1999, ya que desde aquel partido ha disputado 880 encuentros más entre el Madrid, el Oporto y el equipo nacional.

Su regularidad le valió numerosos reconocimientos individuales y también figura en los rankings de los jugadores que más veces han vestido la camiseta del Madrid y la Roja. Con la camiseta blanca disputó nada menos que 725 partidos, y con la Roja firmó 167 internacionalidades.

Las cifras de Iker Casillas 20minutos

El palmarés del de Móstoles es tan brillante como lo eran sus actuaciones, ya que puede presumir de haber alzado todos los trofeos que ha tenido a su alcance. Entre ellos destacan las tres Champions League que ganó como portero madridista, además de la Copa del Mundo y las dos Eurocopas que levantó como capitán de la selección.

En total Casillas ganó con el Madrid cinco Ligas, dos Copas del Rey, dos intercontinentales, un Mundial de Clubes, dos Supercopas de Europa y cuatro Supercopas de España, además de las tres Champions ya mencionadas, lo que deja un total de 19 títulos como jugador merengue.

Eso sí, Casillas siguió levantando trofeos tras su marcha en 2015 para fichar por el Oporto, ya que con el equipo de los dragones ganó una Liga y una Supercopa portuguesa. Dado que el ya exportero se ha mantenido alejado de los terrenos de juego desde mayo de 2019, la Liga y la Copa portuguesa ganadas este año por el Oporto no figuran en su palmarés, pues no ha vuelto a vestirse de corto y no se contabilizan.

A estos títulos hay que sumar los tres que conquistó como capitán de la selección absoluta, sin olvidar que en su etapa en las categorías inferiores de la Roja ganó un Europeo sub-16 y un Mundial sub-20.