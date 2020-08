Iker Casillas anuncia su retirada

Iker Casillas ha anunciado su retirada como futbolista profesional. El exportero del Real Madrid y la selección española de fútbol, que se encuentra alejado de los terrenos de juego desde mayo de 2019, publicó una emotiva carta en la que agradece todo lo vivido.

"Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado", escribió el portero en el tuit que adjuntaba su escrito de despedida.

En la carta comienza reconociendo que "hoy es uno de los días más importantes y, a la vez difíciles, de mi vida deportiva: ha llegado el momento de decir adiós".

Tras más de tres décadas como deportista profesional, el de Móstoles confiesa haber vivido "momentos buenos y menos buenos, alegrías pero también tristezas".

Eso sí, admite que "al echar la vista atrás me doy cuenta de lo afortunado que soy por todo lo conseguido y no me refiero solo a los títulos, sino a la parte humana", además de recalcar que "por todo ello estoy feliz".