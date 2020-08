Cómo lucir abdominales este verano con el set de entrenamiento que está a mitad de precio en Amazon

A principios de año, nuestros objetivos deportivos están muy bien definidos y encaminados para lograr el éxito en la Operación Bikini y, por ello, ponemos todo de nuestra parte para intentar cumplirlos. ¡Si hasta nos hemos atrevido con los hipopresivos! Sin embargo, con la llegada del verano, de las vacaciones y del momento de ponerse el bañador y de demostrar nuestro sacrificio, dejamos de lado nuestra rutina de entrenamientos. El calor no ayuda y los apetecibles planes estivales, tampoco. Y es que, ¿quién va a renunciar a un atardecer a la orilla del mar por correr los kilómetros de turno?

Sin embargo, mantener nuestra rutina deportiva en verano es importante para no echar a perder todo lo logrado desde principios de año y para que septiembre no nos pille por sorpresa. Por ello, debemos adaptar los ejercicios y las sesiones al calor estival y optar por aquellos ejercicios que pueden practicarse dentro de casa, para no tener que sufrir las altas temperaturas exteriores. Contar con una bicicleta estática o una elíptica es una gran opción, pero también podemos optar por otros aliados deportivos que ocupen menos espacio y que nos ayuden a lograr objetivos concretos, como lucir abdominales. Para conseguir el ansiado six pack, tan solo tenemos que contar con una buena ayuda y ser constantes.

Entre el catálogo de ofertas flash de Amazon de hoy hemos encontrado la solución para hacer deporte este verano y conseguir unos abdominales bien definidos. Se trata de un pack para ejercitar toda esta musculatura que, solo durante las próximas horas y en unidades limitadas, está rebajado a más de la mitad de precio. Por menos de 24 euros, puedes conseguir un completo set con el que conseguirás resultados efectivos... ¡siempre y cuando lo utilices!

El set abdominal de Fitbeast. Amazon

Cómo sacar partido al set de abdominales

El rodillo. El grupo abdominal es uno de los que más cuesta entrenar y, también, lograr que los resultados sean visibles. Por ello, además de confiar en ejercicios que compongan una rutina de variable dificultad (según las necesidades o exigencias de nuestro cuerpo), conviene tener a mano instrumentos que nos ayuden a trabajarlos bien, con la intensidad justa en cada momento y con la certeza de estar incidiendo en aquellas zonas que queremos definir. Y, para ello, el rodillo es ideal: obliga a trabajar la coordinación y la fuerza al tiempo que ejercitamos abdominales, dorsales y tríceps.

Si los abdominales son una tortura a la hora de entrenar, las flexiones tampoco se quedan atrás, así que toda ayuda es buena para trabajarlos evitando dolores musculares y otras lesiones más graves. Las barras son, en esta ocasión, el mejor sistema para lograrlo: mejoran la técnica, permiten hacer flexiones con déficit y, además, reducen la carga en manos y muñecas para aportar mayor comodidad. La comba. No hay entrenamiento de fuerza potente sin una buena dosis de cardio. Para aquellos para los que hacer ‘running’ no es una opción, la cuerda es una verdadera aliada, pues facilita la adaptación de diferentes rutinas de salto a las necesidades o exigencias que necesita cada usuario.

