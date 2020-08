Hamilton se escapa y Sainz, 5º: dos fuertes accidentes marcan el arranque del GP de Gran Bretaña

Poco o nada podrán hacer los rivales de Lewis Hamilton si quieren evitar una nueva victoria del hexacampeón del mundo. Según todas las previsiones, Silverstone, su casa, albergará un nuevo domingo cómodo para el piloto de Mercedes, equipo que ha ganado aquí en seis de las últimas siete ediciones. Y desde los primeros metros así quedó claro

Con el mal cuerpo que dejó el tempranero abandono de Hülkenberg, que vio cómo su regreso a la competición se quedaba en boxes, en la salida hubo dos grandes protagonistas, que además serán compañeros en 2021: Charles Leclerc y Carlos Sainz.

El monegasco, que salía 4º, se bregó con fuerza con su viejo enemigo Verstappen, que era 3º en parrilla, y aunque llegó a estar por delante de él, su pelea benefició a los que venían detrás. Ahí fue donde Sainz dio el 'do' de pecho, primero quitándose de encima a Lance Stroll con el Racing Point superviviente, y después a su actual compañero Lando Norris con un magistral adelantamiento por fuera, que le permitió colocarse 5º.

"¡ESPECTACULAR! ¡Qué salida se ha marcado!"

"¡ESPECTACULAR! ¡Qué salida se ha marcado!"

Carlos Sainz, otra increíble salida para su colección.

La frenética salida quedó cortada en la curva de entrada a meta. Alex Albon, que cada vez da menos argumentos para llevar un Red Bull, cerró a Kevin Magnussen cuando estaban luchando por posición, y el danés de Haas acabó en la puzolana con el coche roto. El coche de seguridad propició unas cuantas vueltas de calma.

No fue el único incidente de la carrera, ni mucho menos. En la vuelta 13, a la entrada de las curvas enlazadas, Daniil Kvyat sufrió un fuerte accidente que destrozó el AlphaTauri.

El piloto ruso salió indemne, pero no así su monoplaza, lo que hizo que muchos eligieran entrar en boxes. La idea le salió bien a medias a Sainz, ya que no ganó posición en el juego de estrategias, pero sólo perdió una inicialmente dado que Romain Grosjean no lo hizo.