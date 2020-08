Hamilton logra su séptima pole en Silverstone, pese a un trompo, con una superioridad aplastante

Ni un trompo, ni un fuerte Valtteri Bottas ni mucho menos sus rivales pudieron con Lewis Hamilton para sumar una muesca más en su 'revólver' de poles. Lleva 91, de las que 7 han sido en Silverstone, y esta la ha logrado tras superar a su compañero y no perder la concentración con el susto que tuvo en la Q2.

Es muy raro ver a Hamilton perder su coche, y le ocurrió en una zona que conoce perfectamente. El viento que tradicionalmente siempre aparece en este viejo aeródromo propició una imagen muy poco habitual: el hexacampeón perdiendo su coche en la entrada a Luffield, donde instantes antes había cometido un error muy similar alguien con un palmarés ínfimo comparado con el suyo, el piloto de Williams Nicholas Latifi.

Hola, soy el señor Trompo y de mí no se libra ni Hamilton. #GBR1movistarF1pic.twitter.com/A0TVs5Nq19 — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) August 1, 2020

Este pequeño despiste no le perjudicó. En el primer intento de la Q3, sacó lo mejor de sí para marcar una vuelta que le habría dado la pole ya, pero viendo lo fuerte que venía Bottas, apretó aún más... y aprovechó que el finlandés no estuvo tan fino en el segundo sector. Las tres décimas finales entre ambos no hacen justicia, porque la diferencia no fue tanta durante la clasificación, pero da buena muestra de la fortaleza del vigente campeón.

Con Max Verstappen a más de un segundo, poco más se puede decir de la copa 'monomarca' que han convertido los de Mercedes a la Fórmula 1, especialmente los sábados. Más sorprendente es ver a Charles Leclerc cuarto, con un Ferrari que no es el que fue y más cuando Sebastian Vettel no pasó del 10º puesto a más de un segundo del monegasco.

Lando Norris volvió a ser más rápido que Carlos Sainz, con un 5º para el piloto local, y un 7º para el español, que no tuvo una última vuelta tan buena. Entre ambos, Lance Stroll no pasó de la 6ª plaza con un Racing Point que, si realmente es un Mercedes de 2019 pintado de rosa, debería haber sido 3º al menos.