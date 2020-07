Previa del partido: el US Lecce recibe al Parma en la última jornada

El próximo domingo a las 20:45 tendrá lugar en el Stadio Via del Mar el duelo que cierra la participación en la Serie A del US Lecce y el Parma en la trigésimo octava y última jornada de la Serie A.

El US Lecce pretende sumar un triunfo más en la trigésimo octava jornada después de ganar como visitante por un marcador de 1-2 al Udinese en el Dacia Arena, con tantos de Lapadula y Mancosu.

Por su parte, el Parma cayó derrotado por 1-2 en el último encuentro que jugó frente al Atalanta.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, el US Lecce ha ganado cuatro veces, ha sido derrotado en nueve ocasiones y ha empatado cinco veces en 18 partidos jugados hasta ahora, lo que brinda más oportunidades de las esperadas a los visitantes, que podrían tenerlo más sencillo para ganar. A domicilio, el Parma ha vencido seis veces y ha perdido en siete ocasiones en sus 18 encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el Stadio Via del Mar y el balance es de cinco derrotas y cinco empates a favor del US Lecce. A su vez, los visitantes no pierden en sus últimas 10 visitas al estadio del US Lecce. El último partido que jugaron ambos equipos en esta competición fue en enero de 2020 y concluyó con un marcador de 2-0 a favor del Parma.

Analizando la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Serie A, podemos ver que el Parma se sitúa por delante del equipo local con una ventaja de 11 puntos. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el decimoctavo lugar con 35 puntos en la clasificación. Por su lado, los visitantes se sitúan en undécima posición con 46 puntos.

Para conocer al vencedor, solo queda esperar al próximo domingo a las 20:45 para poder verlo en LiveScore App.