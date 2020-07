Sergio Pérez, positivo en coronavirus: "Volé a México para ver a mi mamá, que tuvo un accidente muy fuerte"

Sergio Pérez no disputará, al menos, las dos próximas carreras del Mundial de Fórmula 1 después de haber dado positivo en coronavirus en los test PCR previos a la disputa del GP de Gran Bretaña.

El mexicano se encuentra aislado en su hotel cercano a Silverstone, y desde ahí ha enviado un vídeo en el que se le ve absolutamente abatido en el que confiesa cómo pudo contagiarse: voló a su país a ver a su madre.

"Estoy muy triste, sin duda uno de los días más tristes de mi carrera. Puse toda mi preparación, todo mi enfoque, tantas cosas para este fin de semana... Sólo demuestra lo vulnerable que somos todos ante este virus", relata.

Gracias a todos por su apoyo y sus muestras de cariño! No bajen la guardia y síganse cuidando! 🙏 pic.twitter.com/0WiZ5NvCzC — Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 31, 2020

Aunque afirma que tomó todas las precauciones de la FIA y de su equipo, admite que estuvo en su país. "Después de Hungría tomé un vuelo privado para ir a México para ver a mi mamá, que tuvo un accidente muy fuerte. Estuve dos días y volví a Europa. Me sentía perfecto, me siento perfecto. Gracias a Dios no tengo ningún síntoma. De hecho, ayer iba a ir a correr cuando me dieron la noticia de que tenía que hacerme cuatro pruebas más", confiesa.

Una vez confirmado que es el primer piloto de la parrilla que ha dado positivo en coronavirus, 'Checo' asegura que le ha servido para "poner todo en perspectiva". "Lo importante es mi salud, salir bien librado de esto y estar pronto en la pista. Quiero agradecerles a todos mis compañeros pilotos que me han apoyado tanto. Todos sabemos que estamos muy vulnerables en esta situación. Desgraciadamente me ha tocado a mi y espero ser el último en el deporte", desea, y pide que nadie baje la guardia.

México es el tercer país con más muertos por la pandemia, tras haber superado en el ránking al Reino Unido. En el país de Sergio Pérez, al que voló la semana pasada desde Europa, han fallecido 46.000 personas, 639 en las últimas 24 horas.

El positivo de Pérez llega en un momento deportivo crítico para él, ya que tiene muchas papeletas para ser despedido de Racing Point y que su puesto lo ocupe en 2021 el alemán Sebastian Vettel, actualmente sin equipo para la próxima temporada. De hecho, según apuntan desde los mentideros de la Fórmula 1, estaba previsto que este viernes se confirmara que él no iba a seguir en el equipo la próxima campaña.

Otro alemán, Nico Hulkenberg, es el elegido para sustituirle de momento en las dos próximas citas del Mundial, en Silverstone.