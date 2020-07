Michael Porter Jr., de Denver Nuggets: "El coronavirus se está usando para controlar a la población"

Michael Porter Jr. no se ha mordido la lengua a la hora de criticar la actitud que están tomando los gobernantes a la hora de lidiar con el coronavirus.

El alero de Denver Nuggets se ha soltado en una charla en snapchat con sus fans y considera "exagerado" lo que está ocurriendo. "Personalmente, creo que el coronavirus se está utilizando obviamente para una agenda más amplia. Se está utilizando para controlar a la población, en términos de poder controlar a las masas. Quiero decir que debido al virus, todo el mundo está siendo controlado", dijo el jugador de 22 años.

En este sentido, apuntó que ahora "hay que usar máscaras" pero "quién sabe qué sucederá cuando salga una vacuna". "Es posible que tengas que tener la vacuna para viajar. Eso sería una locura", criticó.

El asunto de las vacunas es algo peliagudo entre algunos sectores de población de Estados Unidos. El propio Porter Jr. afirma que él nunca se ha vacunado, aunque en la Universidad de Misouri (donde fue una de las máximas estrellas por lo que fue reclutado por los Nuggets en 2018) afirman que todos sus alumnos deben hacerlo.

"No me he vacunado en mi vida. Nunca me han pinchado ni nada así. Podría ser una locura, pero definitivamente detrás de todo lo que está pasando ahora podrías mirar atrás y mirar qué está pasando realmente", dejó caer, antes de aconsejar a sus fans que se lo tomen con filosofía. "No os involucréis emocionalmente demasiado. Quiero decir: es algo serio, es real, pero está siendo exagerado", dejó caer.

Porter Jr. ha promediado 7.4 puntos y 4.1 rebotes en 14 minutos de media en los 48 partidos que ha disputado hasta marzo, cuando se suspendió la temporada de NBA que se reanuda este viernes en el resort de Disney en Florida.