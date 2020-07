Sergio Pérez, aislado tras un test "no concluyente" de coronavirus antes del Gran Premio de Gran Bretaña

El Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, primera carrera del segundo triplete de la temporada, ha arrancado con un susto.

Sergio Pérez, piloto de Racing Point, se ha quedado aislado en el hotel y no ha acudido a la rueda de prensa de los jueves en el circuito de Silverstone después de que el preceptivo test PCR de coronavirus al que le han sometido por la mañana haya dado un resultado "no concluyente".

El protocolo que establece la Fórmula 1 es claro: los pilotos, y todos los demás habitantes del 'paddock', deben someterse a un test PCR al menos cada cinco días para garantizar que no se han contagiado de coronavirus. Aunque todos cumplen las máximas medidas de seguridad y procuran cumplir con las recomendaciones, no van a permitir el acceso a nadie que no dé negativo de manera clara.

En el caso del mexicano Pérez, pese a que la sede de su equipo está dentro del complejo de Silverstone, ni siquiera podrá ir allí hasta que no se someta a un test serológico que garantice que no está infectado.

Según un portavoz del equipo, 'Checo' se ha aislado de manera voluntaria (tampoco tiene mucha más opción), y por si acaso ya está en alerta uno de los probadores del equipo, su compatriota Esteban Gutiérrez, que en caso de que Pérez dé positivo será quien se monte en el polémico RP20 al que acusan de ser una copia del Mercedes W10 de 2019, y cuyo veredicto aún está por ver.

Pérez estuvo en contacto con un pequeño grupo de miembros del equipo estos días previos, por lo que ellos también han sido aislados.

La Fórmula 1 ya confirmó en la semana previa al GP de Hungría, la última cita disputada, dos positivos entre sus miembros, si bien no llegaron a pisar el trazado magyar y no se trataba de ningún piloto.