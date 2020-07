Depa: "Las carreras de montaña volverán, como todo, pero poco a poco"

Asume, modesto, que su trabajo se limita simplemente a acercar los corredores de montaña a la gente. Pero lo quiera o no, y la comunidad del trail running lo sabe, esto no sería lo mismo sin él, pieza clave para explicar el 'boom' de este deporte que trata de ir para arriba y volver para abajo...y cuantas más horas, mejor, aguante el cuerpo o no. Como cabras. José Antonio De Pablo se llama este chico de Valladolid que a los 13 años conoció la montaña y más de tres décadas después no concibe vivir lejos de ellas. Si le añadimos un micrófono, terminaremos de construir el perfil basico de Depa, el speaker más famoso del mundo en esta disciplina.

Vive Depa estos meses tratando de adaptarse a esta nueva realidad que ha volteado su mundo. Él, acostumbrado a pasar 42 o más fines de semana al año lejos de casa, de carrera en carrera cual feriante, de repente ha tenido que frenar. Quedó confinado en El Hierro y ahora sigue disfrutando de la vida con un poco más de pausa, contando y narrando historias que uno podría escuchar durante horas. Estos días para en Picos de Europa, en el mítico Hostal Remoña, punto obligado de visita para todo senderista/montañero/trail runner/amante del cocido que se precie.

¿Y Depa como empieza en el trail running? Una pregunta sencilla para empezar.

Yo nací en Valladolid, la ciudad más plana de toda España, pero por suerte estamos cerca de muchas montañas. Y desde niño he venido aquí, a Picos. A los 18 me venía solo haciendo dedo y a la vez corría, de forma popular. Poco a poco me fui empapando de la gente que corría por la montaña y me empezó a gustar. En 2001 hice mi primera carrera en Penyagolosa, 63 kilómetros, que entonces era la carrera más larga de España... y mira ahora, es la 'corta'... se nos va de las manos. Y empecé a correr, mientras trabajaba en Runners World con Alex Calabuig y Alberto Hernández, y yo me encargaba del trail, y así poco a poco...

¿Y cómo te transformas en quién eres ahora, qué abarcas todo?

Yo cogí mi primer micrófono en 2008. Fui de periodista (no tengo el título, solo el oficio, que quede claro) a una carrera de Tenerife y el speaker, amigo mío, me cedió el micro un rato. Era un marrón pero me puse a ello, a pegar voces, me vine arriba y ahí comenzó la historia. Me gustó, le gustó a la gente y empezaron a llamarme. Ya no le devolví el micro a mi amigo, jaja. Creo que todo fue creciendo con el boom de las carreras, 2009, 2010, Ultra Pirineu, Zegama, Transvulcania...Tuve la suerte de estar en el sitio correcto en el momento adecuado y contar con buenos amigos.

¿Cómo es tu día a día?

Depende de si es antes del 8 de marzo o después. Hasta entonces han sido 9 años parando muy poco. Antes me iba el fin de semana pero ahora muchas veces estoy toda la semana de la carrera. Salía de casa y estaba dos o tres meses sin volver, metía cuatro o cinco bolsas en mi furgoneta: la dejaba aparcada en Madrid, llegaba del aeropuerto cogía una de las bolsas preparadas para una carrera y me iba. Y me gusta, porque me encanta la montaña, y me encanta correr.

¿Nunca hubo momentos para reflexionar sobre esa vida, parar un poco?

Yo ya tengo 48 años y he pasado muchos momentos para reflexionar en mi vida. Sí que me he parado muchas veces a pensar, pero nunca he tomado la decisión. Nunca he sido capaz. Y ahora en este momento... a la fuerza ahorcan. He tenido que tomar esta pausa. A fecha de hoy he hecho dos carreras, cuando otros años llevaría 22 o 23. Ahora sí que estoy en ese planteamiento. He estado confinado en el Hierro, completamente solo, y me he planteado que quizás no necesite este ritmo de carreras, de vida. Se puede vivir con menos.

¿Alguien tan extrovertido como usted confinado a solas en el Hierro?

Yo puedo parecer muy extrovertido, rodeado siempre de gente, pero soy bastante perro verde, bastante solitario, y he tomado varios caminos en la vida que me han llevado a esta situación, pero disfruto mucho estando solo en casa, viendo clásicos de cine...esas serían mis vacaciones ideales.

Como diría la canción, días raros vive el trail

Si, pero volveremos, será una vuelta pausada, poco a poco. Yo creo que en el trail ha habido un poco de burbuja en cuanto a carreras y organizaciones con este 'boom'... y algunas van a sufrir ahora por selección natural e incluso desaparecerán. Todo se ha profesionalizado mucho, lo que no creo que sea malo, pero hay que tener en cuenta que no es tan rentable organizar una carrera de montaña. O tienes algo bien montado como UTMB u otras carreras que todos conocemos o no es tan rentable, y de picar piedra todo el mundo se termina cansando.

¿Los atletas de montaña nos hemos flipado un poco con las distancias, cada vez más lejos y más horas?

¿Pues tú que crees? Todos nos hemos flipado mucho. Yo nunca he hecho carreras de más de 100 kilómetros y eso que llevo 20 años preparado, y mucha gente me viene y me pregunta por qué no hago carreras de 100 millas como ellos, que están menos preparados que yo... Pues mira, si yo creo que no estoy listo para hacer una carrera de 100 millas y estoy mucho más preparado que tú... algo falla, mira a ver. Nos hemos flipado en todo, como en el triatlón. Ahora haces uno olímpico y ni existes. Pero bueno, no lo critico, la relación de cada uno con el deporte es cosa suya, algo muy respetable, aunque creo que se están perdiendo algo. También me han pasado historias con gente que he ido viendo por las carreras y en pocos meses hacían muchos ultras, y así varios años. El primer año era el de incorporación, el segundo de disfrute y el tercero de correr lesionado. Ya le veías entonces, le preguntabas y te decía que le dolía aquí o allá, y terminaba la carrera cojo. Y el cuarto año preguntabas a sus amigos y te decían que se había hecho senderista o que ahora hacía rutas.

¿Crees que la gente pone en riesgo su salud por estos retos?

Sin duda.

¿Y por qué lo hacen?

Supongo que la gente se pone retos más allá de su vida habitual, tanto ellos como ellas, porque en el caso de las mujeres pasa lo mismo. Supongo que hay gente muy realizada con su vida personal o profesional y otra que en esto busca su minuto de gloria, llegar el lunes a la oficina con la medalla, ponerse el chaleco de UTMB y no quitárselo en un mes. Son retos terrenales y lo consiguen, y ole sus huevos, pero también creo que la exposición de la gente y las redes sociales no ayudan, porque crean presión. Ese que ha contado en las redes o en su oficina que va a hacer una carrera de no sé cuántos kilómetros y va por el 70 sufriendo pensará: "Ostia, es que como no acabe verás qué caña me van a dar..." Eso ha hecho mucho daño también, en mi opinión.

¿La mejor carrera del mundo?

Para mí Zegama.

¿La mejor carrera del mundo más desconocida?

El trail del Meridiano, en el Hierro.

¿Eres de los que en las carreras aguante pase lo que pase o frenas?

Yo freno. No me gusta la épica, creo que mola para leer pero no me va. Voy a una carrera y está diluviando y es épico y esas cosas... pues yo me quedo en la cama. Bastante dura es la vida, cuando la gente se tiene que levantar a las cuatro y sacar adelante a una familia... eso es épico. Hombre, si me hago en una uña sigo ¿eh?

¿El mejor atleta del mundo?

Kilian Jornet. Está un escalón por encima del resto, es inalcanzable. Y ha conseguido meter este deporte en primeras páginas de periódicos, telediarios y hay que reconocérselo. Se necesitan muchos Kilians en deportes como este.