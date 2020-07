Hazard se pasa al automovilismo con Nissan en el Circuito del Jarama

Eden Hazard, jugador del Real Madrid, y Oliver Rowland, piloto de Fórmula E, participaron juntos en un evento de Nissan, en el que el futbolista se puso al volante de dos vehículos distintos, pero no se atrevió con el bólido que habitualmente conduce el piloto inglés.

El belga llevó un Nissan LEAF e+ y un LEAF NISMO RC de competición, con una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 3,4 segundos, acompañado de Rowland como copiloto, y viceversa. Este último, es el transporte oficial del trofeo de la UEFA Champions League.

Eden Hazard, con el LEAF NISMO RC Nissan España

Hazard se mostró emocionado mientras pilotaba y bromeaba con su Rowland sobre quién lo hacía mejor. "Sabía que los vehículos eléctricos pueden ser divertidos en ciudad, ¡pero no me esperaba esta experiencia en el circuito! He disfrutado especialmente al conducir el Nissan LEAF NISMO RC. Me encantan los coches de alto rendimiento. La aceleración instantánea que tiene este coche es increíble", comentó tras la sesión.

Nissan llegó a la parrilla de la Fórmula E la temporada pasada como parte del su objetivo '#ElectrifyTheWolrd', con modelos crossover eléctricos como el Ariya, que muestran un compromiso con la electrificación sin precedentes.

"Soy un gran aficionado al fútbol, por lo que ha sido fantástico conocer a uno de los mejores jugadores del mundo. Eden lo ha hecho muy bien, y ver la emoción reflejada en su cara no ha tenido precio", apuntó por su parte Rowland sobre la experiencia.