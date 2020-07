Un cinturón de natación estática: el truco practicar deporte este verano en cualquier piscina y no pasar calor

Mantener el tipo en verano no es nada fácil, aunque nos hayamos esforzado (¡y mucho!) con nuestra Operación Bikini. Al cambio de rutinas, se le suman el aumento de comidas que realizamos fuera de casa que son menos saludables por mucho que prestemos atención a lo que ingerimos. Además, con las altas temperaturas realizar cualquier tipo de actividad física es casi misión imposible. Por ello, muchas personas optan por deportes acuáticos, que se puedan realizar en la playa o por experiencias de aventura que nos diviertan a la vez que nos deshacemos de unas cuantas calorías. También hay quienes, aunque adaptándola al calor, no pueden renunciar a su sesión de running. Sea cual sea nuestra opción, es importante seguir realizando algo de ejercicio durante esta época para que la vuelta a la rutina no conlleve lesiones ni periodos de adaptación excesivamente largos.

Uno de los trucos para que mantener nuestros objetivos fitness durante el verano es apostar por realizar ejercicios en el agua. Allí, además de sobrellevar las altas temperaturas estivales, podemos llevar a cabo rutinas de entrenamiento muy completas, puesto que, aunque no lo parezca, hacer deporte en el agua es muy efectivo para lograr nuestras metas deportivas. En este sentido, nadar es una de las opciones más populares, pero ¿qué ocurre cuando la piscina es pequeña? En esta situación, apenas tenemos espacio para dar tres o cuatro brazadas. ¡Que no cunda el pánico! Tenemos la solución para nadar en cualquier piscina, por muy pequeña que sea, al mismo tiempo que se realiza un gran entrenamiento de resistencia y fuerza: lo cinturones de natación estática.

Estos artículos funcionan como una cuerda de resistencia sujeta a la piscina, lo que nos impide avanzar, pero nos permite perfeccionar nuestra técnica de brazada y entrenar nuestra resistencia y nuestra fuerza dentro del agua. En Amazon hemos encontrado un kit muy completo para que puedas hacer deporte este verano sin morir en el intento y en cualquier instalación. ¿Te animas?

Este producto nos impide avanzar a la vez que nos hace mejorar nuestra resistencia. Amazon

Así es el kit que necesitas para practicar natación estática

Todo lo necesario . Este set incluye una banda de resistencia de cintura, una cuerda elástica, una bolsa para poder transportarlo con mayor facilidad y un anillo para sujetarlo a la piscina.

. Este set incluye una banda de resistencia de cintura, una cuerda elástica, una bolsa para poder transportarlo con mayor facilidad y un anillo para sujetarlo a la piscina. Comodidad para todos . El cinturón está envuelto en neopreno para evitar roces en la piel y para que sea cómodo llevarlo. Además, se puede ajustar hasta en siete posiciones para que todo el mundo pueda practicar este deporte.

. El cinturón está envuelto en neopreno para evitar roces en la piel y para que sea cómodo llevarlo. Además, se puede ajustar hasta en siete posiciones para que todo el mundo pueda practicar este deporte. Tamaño adecuado. El cable de resistencia tiene tres metros de largo, aunque podemos ajustarlo para adaptarlo a cualquier piscina. Es fuerte y resistente.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.