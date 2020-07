Muere la hija de 5 meses del golfista Camilo Villegas por un cáncer cerebral muy agresivo

El golfista colombiano Camilo Villegas y su esposa, María Ochoa, están pasando por el durísimo trance de haber perdido a su hija de apenas unos meses debido a un cáncer cerebral muy agresivo.

Mia Villegas fue diagnosticada al poco de nacer, cuando le detectaron un tumor en el cerebro y otros más pequeños que ya se le habían extendido por la columna vertebral. Desde entonces, el matrimonio se había volcado en los cuidados de la pequeña, si bien Villegas volvió a competir el pasado mes de junio en el Korn Ferry Challenge después de casi dos años sin volver al circuito por una grave lesión de hombro.

Fue entonces cuando relató a los presentes el drama familiar por el que estaba pasando. "Han sido meses muy duros. Mi esposa ha sido un apoyo increíble y fue quien me dijo que viniera a jugar golf. La situación con Mia no ha sido fácil pero ella ha luchado por su vida y ver cómo lo hace ha sido una motivación para toda la familia. Realmente no sé dónde está mi cabeza pero sé donde está mi corazón", confesó.

La pequeña Mia fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas para extirparle los tumores, antes de ser tratada con quimioterapia para intentar que remitieran. Se la trató en Miami, donde se trasladó la familia para buscar los mejores cuidados. Murió el día que cumplía 22 semanas, algo más de 5 meses.

La Federación Colombiana de Golf ha sido la encargada de hacer pública la trágica noticia.