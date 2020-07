Lewis Hamilton se mete en otro charco extradeportivo por dudar de Bill Gates y le acusan de antivacunas

Lewis Hamilton no quiere que se quede ninguna reivindicación sin tocar. Tras ser un defensor a ultranza del veganismo (cadena de restaurantes incluida) y un adalid de la lucha de los derechos de los negros (ha conseguido que los pilotos se arrodillen antes de cada GP), ahora también ha metido baza en el asunto de la vacuna del coronavirus.

Aunque no hay pruebas fehacientes, tampoco dudas de cuál es su lado en la discusión. Lo ha dejado entrever al compartir en su cuenta de instagram, su altavoz preferido para los asuntos deportivos y extradeportivos, un vídeo de un discurso de Bill Gates sobre las vacunas. En él, el actor canadiense King Bach colocó la frase "Recuerdo cuando dije mi primera mentira".

En el vídeo, que forma parte de una entrevista, al fundador de Microsoft le preguntan sobre los posibles efectos secundarios sobre la futura cura del coronavirus, sobre si él mismo creó el virus y si tenía intención de implantar microchips a través de la vacuna. Todo ello desmentido por Gates. Por eso, ese pie de foto ("recuerdo cuando dije mi primera mentira") fue leído como una asunción de las teorías antivacunas por parte de Hamilton.

Tras borrar esa publicación compartida, Hamilton se disculpó:

"Hola, chicos. Me he dado cuenta de algunos comentarios en mi publicación anterior sobre la vacuna del coronavirus y quiero aclarar lo que quería decir, ya que sé por qué se pueden haber malinterpretado. En primer lugar, no había visto el comentario adjunto y eso es 100% mi culpa. Tengo mucho respeto por la labor de caridad que hace Bill Gates. También quiero dejar claro que no estoy en contra de la vacuna, no dudo de que será importante en la lucha contra el coronavirus y confío en que se desarrolle para ayudar a salvar vidas. Después de ver el vídeo, me di cuenta de que dejaba claro que hay muchas dudas sobre los efectos secundarios y sobre cómo se va a financiar. Puede que no siempre haga bien mis publicaciones, soy humano y aprendo cada día. Todo mi optimismo"