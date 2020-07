Xavi Hernández da positivo en coronavirus

Xavi Hernández, exjugador del FC Barcelona y actual técnico del Al Sadd catarí, ha dado positivo en coronavirus, como él mismo ha compartido en sus redes sociales. Por ahora se encuentra asintomático y tendrá que estar en cuarentena los próximos días, impidiéndole así dirigir a su equipo en los próximos días.

"Hace unos días y siguiendo el protocolo de la Qatar Stars League di positivo en el último test COVID-19 que me realizaron. Afortunadamente me encuentro en perfecto estado pero, siguiendo el protocolo, aislado hasta que lo haya superado. Cuando las autoridades sanitarias me lo permitan, me incorporaré a mi rutina y trabajo diarios con más ganas que nunca", escribió en Instagram.

Xavi se reconoció la importancia de los protocolos que se han establecido en Catar para la vuelta al fútbol. "Agradezco a todas las autoridades y en especial a los responsables de la Qatar Stars League, la Qatar Football Association y del Al-Sadd, el poner a nuestra disposición todos los medios para una detección precoz que evite mayores contagios y garantice un desarrollo normal de la competición", añade.

Como consecuencia, el de Tarrasa no podrá dirigir a los suyos en el encuentro de este sábado en la vuelta de la competición oficial a Catar tras el parón. El propio Xavi comunicó que será David Prats, entrenador del equipo filial, quien esté al mando del equipo y del staff técnico.