Previa del partido: el Leicester City recibe al Manchester United en la última jornada

El próximo domingo a las 17:00 se enfrentarán en el King Power Stadium en el último duelo de la competición el Leicester y el United durante la trigésimo octava jornada, la última de la Premier League.

El Leicester City tiene ganas de reencontrarse con la victoria en el encuentro correspondiente a la trigésimo octava jornada tras haber perdido su último partido contra el Tottenham Hotspur por un marcador de 3-0.

Por su parte, el Manchester United cosechó un empate a uno frente al West Ham, sumando un punto en el último partido disputado de la competición.

Con respecto a los resultados como local, el Leicester City ha ganado 11 veces, ha perdido en tres ocasiones y ha empatado cuatro veces en 18 partidos jugados hasta ahora, indicativo de que el Manchester United puede tener ocasión de lograr un marcador positivo en este encuentro. En el papel de visitante, el Manchester United ha vencido siete veces y ha empatado cinco veces en sus 18 encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el King Power Stadium y el balance es de ocho derrotas y cuatro empates a favor del Leicester City. A su vez, los visitantes no pierden en sus últimas cuatro visitas al estadio del Leicester. El último partido que jugaron el Leicester y el United en esta competición tuvo lugar en septiembre de 2019 y finalizó con un resultado de 1-0 a favor del United.

Actualmente, entre el Leicester City y el Manchester United existe una diferencia de un punto en la clasificación. Los locales llegan al encuentro en quinta posición y con 62 puntos en el casillero. Por su lado, el Manchester United tiene 63 puntos y ocupa la tercera posición en la clasificación.

Podremos disfrutar del espectáculo de estos dos equipos el próximo domingo a las 17:00 horas en SKY GO Extra, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event y BBC Radio.